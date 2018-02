'Saltan' tres de Sedesol y otros tres del Gabinete

Los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a nivel estatal y local en Juárez dejaron acéfalos sus cargos para registrarse como precandidatos a puestos de elección popular en los próximos comicios.José Luis de la Madrid, quien llegó a la delegación de Sedesol en enero de 2013, dimitió a su encargo para buscar una diputación por el Distrito 18, mientras que en Juárez, Luis Carlos Calleros, ahora exsubdelegado, formalizó ayer su registro para adjudicarse la nominación de su partido por la Sindicatura en este municipio.Ambos hicieron su registro por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).Los dos exfuncionarios renunciaron desde el pasado 16 de enero a la dependencia, pero en su lugar se quedaron únicamente encargados provisionales de los despachos, se informó.Aquí, en Juárez, quedó a cargo como responsable de administración y sistemas Jorge Castillo Luján, pero en cuanto a la operatividad de la dependencia, serán los coordinadores de los diversos programas que maneja la Sedesol los que se hagan cargo, expuso.“En Juárez no hay un titular, de hecho Calleros no fue responsable como tal, pues fungía únicamente como representante de la dependencia”, afirmó Castillo Luján.El funcionario federal aseguró que los programas de Estancias Infantiles, Seguro de Vida, además de Apoyo para los Adultos Mayores “65 y Más”, entre otros, seguirán su curso y no se verán interrumpidos ante la falta de titulares en la Sedesol.A nivel estatal fue nombrado Enrique Ronquillo como encargado provisional del despacho, aunque se espera que la próxima semana se haga un nombramiento desde la Federación.El gobernador del Estado, Javier Corral, expuso que varios de los integrantes de su Gabinete le han expresado su deseo de contender en las próximas elecciones por lo que estarían por dejar sus cargos, sin embargo expuso que esperarán a que se avance en este sentido para poder que se puedan realizar los ajustes necesarios en el Gabinete.Indicó que hasta el momento son tres los integrantes de su gabinete que han señalado su intención de pedir licencia. “La verdad es que sí, de momento ya van varios que me han platicado que quisieran y estoy ahorita pidiéndoles que me den la oportunidad de prever los cambios que se necesitan y bueno ya veremos”, agregó.Corral no dio los detalles de los funcionarios que se estarían retirando de la administración estatal, pero indicó que cuando se tengan los nombres de los relevos se darán a conocer. (Con información de Orlando Chávez)

