Acusan de 'sexting' a profesor del Tec

Un profesor del Tecnológico de Ciudad Juárez fue acusado de ‘sexting’, una conducta delictiva consistente en difundir fotografías de connotación sexual de personas sin su autorización. Este es uno de los primeros casos que se judicializa.Adel Ali Ibrahim –nacido en Arabia, nacionalizado mexicano y también naturalizado estadounidense– fue acusado de divulgar el pasado 26 de octubre fotografías de contenido sexual de su expareja sentimental sin su consentimiento.Una agente del Ministerio Público (MP) de la Fiscalía de la Mujer señaló que el material fue distribuido en la maquiladora donde laboraba la víctima, cuya identidad quedó bajo reserva judicial.Desde finales del año pasado el MP pretendía formularle cargos legales a Ali Ibrahim. Sin embargo, en aquella ocasión no se llevó a cabo la audiencia porque él dijo que hablaba español pero no entendía los términos jurídicos, por lo que se le asignó un traductor.Tomás Larrea de la Rosa tradujo simultáneamente la acusación y lo que iba diciendo la jueza Lizbeth Marbella del Carmen Barraza.En la diligencia también fue leída la declaración rendida por la víctima el 28 de octubre de 2017 ante el MP, en la que señaló un día antes de presentar esa querella el gerente de la maquiladora le mandó hablar y le mostró tres fotografías de ella desnuda.En el texto se leía el nombre de la víctima luego el mensaje “independiente, servicio completo, hotel, motel y domicilio. Pareja y baile, servicio completo, previa cita” y se agregaba un número telefónico.En otras tres hojas enviadas a la maquiladora presuntamente por Ali Ibrahim se mostraban los datos personales de la víctima, como el nombre, la edad, su domicilio, el correo y la escuela donde estudia, además de señalar que es ninfómana.“En las tres hojas hace alusión de que yo me estoy prostituyendo, diciéndome el gerente de la planta que esas tres hojas habían llegado por correo señalando mi nombre como remitente”, declaró la víctima.La afectada también indicó que en agosto de 2015 laboró con Ali Ibrahim y un mes después inició una relación sentimental con él. Posteriormente el profesor le prestó 29 mil pesos y cuando terminó la relación con el maestro –entre abril y mayo del año pasado– Adel le mostró las hojas que fueron enviadas a la maquiladora y le dijo que si le veía la cara y no le pagaba las iba a hacer públicas.La fiscal a cargo del caso señaló que estos hechos son constitutivos del delito de ‘sexting’, previsto en el Artículo 180 Bis párrafo I del Código Penal del Estado de Chihuahua.“A quien reciba u obtenga de una persona, imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico o sexual y las revele o difunda sin su consentimiento y en perjuicio de su intimidad, se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y de 100 a 200 días de multa”, se indica en el citado artículo.La jueza le impuso a Ali Ibrahim como medidas cautelares la obligación de acudir a firmar periódicamente ante el personal de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, así como no comunicarse ni acercarse a la víctima.La audiencia de vinculación o no a proceso quedó programada para el próximo martes a las 12:00 horas.

