Comienza pugna por espacios en planteles

Padres y madres de familia comienzan hoy la búsqueda de planteles educativos en los cuales integrar a sus hijos a la vida escolar, al iniciar el período oficial de inscripciones para el ciclo 2018-2019No obstante, autoridades de Educación informaron que preescolares y primarias considerados de alta demanda, ubicadas en el suroriente, ya están al 60 por ciento de su capacidad.Lo anterior, debido a que durante las últimas dos semanas se pidió a las personas que inscribieran a sus hijos antes del inicio del período oficial, específicamente en el caso de que tuvieran hermanos mayores dentro de los planteles educativos a los que aspiraban.En algunas escuelas con estos niños bastó para dejar a los nuevos grupos tan sólo con un 40 por ciento de capacidad para ofrecer a sus aspirantes.“Los padres de familia hicieron caso a nuestro llamado, estuvimos invitándolos a que se acercaran si tenían hermanitos. Me informan que las escuelas de alta demanda del suroriente ya estamos a un 60 por ciento de su capacidad, esperemos que esta semana ya tengamos números para orientar a los padres”, dijo Judith Soto Moreno, subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte.Algunas escuelas en donde se registró esta situación son los preescolares Benito Juárez, Rosaura Zapata, Amanecer, 21 de Marzo y Enriqueta Camarillo, además de las primarias Leona Vicario, Club de Leones, Josefa Ortiz de Domínguez y Maestros Mexicanos.La funcionaria reiteró el llamado a las familias a inscribir a los niños con 3 años cumplidos a primero de kínder, y no denostar el que estos cumplan con los tres grados obligados.“El primer año de kínder es el que sienta las bases de su aprendizaje, por eso es necesario que los inscriban”, dijo.En el caso de preescolar, los padres de los aspirantes deben presentar acta de nacimiento, CURP, Cartilla Nacional de Salud, comprobante de domicilio, identificación oficial del padre, madre o tutor.En primarias se debe presentar la constancia de inscripción primaria preimpresa, comprobante de domicilio e identificación oficial del padre, madre o tutoría.Y en el caso de secundaria, la constancia de preinscripción secundaria preimpresa, una fotografía reciente tamaño infantil, de frente, en blanco y negro, no instantánea; e identificación oficial del padre, madre o tutor.Todos los aspirantes con necesidades educativas especiales y aptitudes sobresalientes deben presentar diagnóstico emitido por una institución oficial.

