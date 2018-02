La propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, de limitar la migración por lazos familiares a parientes directos es violatoria de tratados internacionales, consideraron expertos.“De entrada Estados Unidos rompe con las convenciones que tiene firmadas aludiendo a un asunto que le preocupa internamente, pero no son muchos a final de cuentas los migrantes que llegan a un país y que quieren traer a sus padres, a sus hermanos, digamos sus familiares no directos”, dijo el académico Rodolfo Rubio Salas.Señaló que se atenta “contra de los tratados internacionales y convenciones que están firmados en los que se señalan los derechos que tienen las personas y uno de ellos corresponde a vivir cercanos de sus familiares aun cuando sea en otro país”.Jorge Vázquez Campbell, abogado migratorio, señaló que la restricción pegará a esta frontera y hasta disminuirá el número de personas que llegan a la ciudad para realizar trámites en el Consulado de Estados Unidos.El abogado consideró que si estas medidas son aprobadas, el sistema de inmigración privilegiará el crecimiento de la economía y no la unidad familiar.“Van a dejar de venir familias a Juárez al consulado, familias que se quedan de 5 a 10 días cuando vienen a arreglar residencia. Hay muchísimas familias que rentan sus cuartos para las que vienen de fuera. Hay gente que vive de ese negocio porque el flujo es enorme”, indicó.“La situación es una maniobra política muy hábil”, dijo. “El problema que se nos viene es que si eliminan esas preferencias, tenemos más de un millón de gente esperando para entrar en Estados Unidos con las preferencias actuales”.Durante el discurso pronunciado el martes con motivo del informe Estado de la Unión, Trump delineó cuatro ejes de la reforma migratoria, uno de ellos referido a finalizar la “migración en cadena”, limitando las solicitudes de residencias a cónyuge e hijos de la persona solicitante.El académico Rodolfo Rubio Salas, afirmó que si otros países pusieran la misma restricción, Estados Unidos rechazaría la política impuesta a sus ciudadanos.“Yo creo que Estados Unidos pondría una queja si de repente en algún otro país no dejan entrar a los padres o madres de sus migrantes, porque es parte de un derecho que les corresponde a los migrantes”, aseveró.Además, el experto en temas de migración dijo que en cifras son pocos los migrantes que ejercen su derecho para llevar al país en el que viven a sus familiares no directos como hermanos o padres.Al analizar lo informado por Trump al pueblo estadounidense, Rubio Salas dijo que se confirma la retórica antiinmigrante mostrada en campaña y como gobierno del mandatario y su gabinete.La necesidad de conseguir recursos para construir el muro fronterizo, además, hizo necesario que el mandatario estadounidense pusiera sobre la mesa alguna propuesta para solucionar el problema de los “dreamers”, consideró el académico. (I. Ramírez/F. Aguilar/El Diario)

