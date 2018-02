Los declaran inocentes por homicidio de mujer estadounidense

Dos hombres acusados de haber asesinado a una mujer estadounidense, Carey Marcella Mcclintock, fueron encontrados inocentes.Un Tribunal de Enjuiciamiento determinó que no hay datos de prueba para considerar que los hermanos Javier y Gabriel Aguirre González cometieron el homicidio; la prueba científica recabada por el Ministerio Público (MP) fue considerada insuficiente porque no es determinante.Los hechos motivo del juicio oral son que entre la 01:00 y las 03:40 horas del 31 de agosto 2008 en una vecindad domiciliada en las calles Orquídeas y Vanadio de la colonia Popular, los hermanos Aguirre González al parecer utilizaron un objeto punzopenetrante para ocasionarle múltiples lesiones a Marcella.La causa de muerte de la víctima fue un shock hipovolémico consecutivo a las heridas punzo penetrantes que recibió en el tórax. El cadáver de ella fue ingresado al Servicio Médico Forense (Semefo) y quedó registrada como FNI 829/08.Después de recibir las pruebas del MP y de la defensa, el Tribunal de Enjuiciamiento conformado por los jueces Luis Alfredo Calderón Córdova, Arnulfo Arellanes Hernández y Aída Vázquez Arreola, determinaron que la única prueba que el MP señala que vincula a los hermanos Aguirre con el crimen de Carey no es determinante y por ello no se acreditó su responsabilidad.El cadáver de la víctima fue hallado al bajar un nivel de la vecindad, como hacia un sótano, en el primer cuarto de ese inmueble que se encontraba semidesocupado. Ahí, peritos estatales recabaron varias manchas de sangre que después fueron analizadas y se determinó que la mayoría pertenecían a Carey, quien se había desangrado al ser apuñalada, excepto dos evidencias.De estas manchas se obtuvo un haplotipo tipo mezcla, es decir, el ADN de varias personas. Del que se obtuvo el cromosoma “Y”, el cual fue cotejado con muestras tomadas a los hermanos Aguirre González y un perito en genética, David Adrián Betancourt Guerra, determinó que coincidía con el linaje paterno de los acusados pero sin poder determinar a cuál de ellos y también con la posibilidad de que perteneciera a cualquier varón de la familia de los hermanos Aguirre, es decir, el padre, hijos o hermanos.El perito también señaló en el juicio oral que ese cromosoma “Y” era insuficiente para identificar a una persona.Por lo que el Tribunal de Enjuiciamiento concluyó que era una evidencia parcial e insuficiente para condenar a dos personas a permanecer en prisión por varios años y dictaron un fallo absolutorio.Los hermanos Aguirre González ya fueron puestos en libertad.

