Reparan la Cruz del Migrante

Con la llegada del mes de febrero, ocasión en la que se recuerda la visita histórica del papa Francisco a esta frontera en el 2016, ayer iniciaron labores de reparación en el monumento conocido como la Cruz del Migrante.En este lugar, ubicado a cercanías del río Bravo, el Pontífice se detuvo a orar por las personas que cruzan la frontera en busca de una mejor vida.Ayer, fueron observados trabajadores del Municipio haciendo labores de mantenimiento en el sitio, no obstante, el vocero de la Diócesis de Ciudad Juárez, Hesiquio Trevizo Bencomo, dijo que la obra no sólo será remozada, sino también reinstalada al interior del templo conocido como El Punto.Las versiones de entre ambas instancias fueron contradictorias. En marzo del año pasado se dio a conocer que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) solicitaría al Municipio retirar la Cruz del Migrante ya que a lo largo del bordo del río Bravo no se puede colocar ni hacer ninguna edificación.Entonces, el Ayuntamiento y la Diócesis solicitaron permiso para mantener todo como estaba en honor a lo que representa la visita histórica para la ciudad y la Comisión aceptó.Tras una serie de destrozos ocasionados al monumento, a finales de octubre pasado la Dirección de Obras Públicas de Municipio dijo que la obra no sería restaurada de nuevo, pues se proyectaba ser removida y reubicada en otro lugar en donde no interfiera con las normas de CILA.“Se reubicaría algunos metros más pegada a la vialidad, además se usarán materiales más duraderos, se piensa en algunas losas de concreto que no puedan romperse”, dijo entonces el vocero de la dependencia, Rafael Chávez.Ayer, a unas semanas de que se realicen las ceremonias en conmemoración de la visita, en el lugar se pudo apreciar a trabajadores haciendo labores de mantenimiento, remozando la base que se encontraba prácticamente destruida en su totalidad.Al respecto, Comunicación Social de Municipio dijo que estas remodelaciones se estaban realizando por parte de una organización civil.Y que aunque se proyectaba, en efecto, la reubicación de la estructura, esta se encontraba programada hasta pasados los festejos de este mes.Por su parte, Trevizo Bencomo dijo que la reubicación se realizaría antes, y que la cruz quedaría dentro del templo El Punto, para que así quedara resguardada y no fuera víctima de vandalismo.La Cruz del Migrante pesa unos 500 kilos y mide seis metros, adorna lo que es un memorial que se encuentra justo en la línea fronteriza que divide a Ciudad Juárez y El Paso.Su valor histórico se debe a que en este lugar, el papa Francisco oró por los migrantes vivos y por los que han muerto en su intento de cruzar la frontera, durante su gira por esta ciudad.

