Confirman sentencia a asesino de su familia

Un Tribunal de Casación confirmó ayer la sentencia condenatoria impuesta el año pasado a Ociel Herrera Bustos.El pasado 10 de abril un Tribunal de Enjuiciamiento determinó que Herrera es culpable de haber matado a su esposa Reyna Arcelia Beltrán Ibarra y a sus tres hijos, y lo condenó a 120 años de prisión y a pagar más de un millón 300 mil pesos.La magistrada de la Tercera Sala Penal Regional, Dora Imelda Rodríguez Díaz, confirmó el fallo e indicó que ningún de los argumentos esgrimidos por Herrera y sus abogados defensores son válidos, porque su versión está carente de pruebas.En la acusación presentada por el MP adscrito a la Fiscalía de Género y materia de la sentencia se estableció que el 19 de mayo de 2014, entre las 00:00 horas y las 04:00 horas, Ociel entró a la casa 451 interior 30 de la calle Cerrada de Samaria en el fraccionamiento Jardines de San Pablo y asfixió a su esposa y a sus hijos de 8, 9 y 12 años.En la audiencia realizada ayer en la tercera sala de apelaciones, la magistrada dijo que la sentencia emitida el año pasado por el juez Sergio Alberto Benítez Díaz pasó los filtros a los que debe someterse una injerencia lógica para tenerla por cierta, pues primero los hechos que se toman como indicios están acreditados, no son simples probabilidades o indicios.Rodríguez señaló que está demostrado que las víctimas fueron privadas de la vida entre la noche del 18 de mayo y la madrugada del día siguiente, que al momento de los hechos en el exterior de la casa se encontraba el automóvil de Ociel, que los vecinos pudieron escuchar gritos y violencia proveniente de la vivienda de las víctimas e incluso el llanto de un niño que decía “papá”, lo que refuerza el argumento que Ociel estaba en esa casa.Además el perfilador criminal Pedro Alfredo Velázquez concluyó que Herrera Bustos es una persona muy violenta, manipuladora e inteligente y sobre su familia ejercía violencia y dominación, esto último conocido a partir de las declaraciones de familiares, amigos y compañeros de trabajo de las víctimas, particularmente Reyna.Existe una pluralidad de probanzas que encaminan a demostrar las conclusiones del juzgador de primera instancia, tales como la versión exculpatoria del activo (Herrera Bustos) que quedó ayuna de pruebas y además fue controvertida por los testimonios de al menos tres de los vecinos que vieron su vehículo en el exterior del sitio de los hechos y otros tantos que conocieron de actos de violencia dentro de la vivienda.El testimonio de una persona que vivía en los mismos departamentos que Ociel, quien declaró que el día del multihomicidio llegó de madrugada y no vio el carro de Herrera y se percató que la luz y el aire acondicionado del departamento del ahora sentenciado estaban apagados.La magistrada señaló que las diferencias entre los testigos no son medulares y no les resta credibilidad por el contrario sus diferencias robustecen que cada uno aportó al juicio lo que sabía y no fueron más allá.Finalmente Rodríguez Díaz concluyó que no ha lugar a reponer el juicio oral número 213/15, ni a invalidar la sentencia condenatoria. Por el contrario, indicó, Herrera Busto sigue siendo penalmente responsable y continúa sentenciado a 120 años de cárcel.

