Después de permanecer más de cuatro años presos al ser acusados de haber cometido una extorsión, un paseño y un juarense fueron absueltos por un Tribunal colegiado con sede en Saltillo.Se trata del estadounidense Ernesto Díaz Moncada y de Isaac Gregorio Alvarado Contreras, quienes dijeron haber sido torturados y la queja interpuesta motivó una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE) debido a que un tercer arrestado murió a consecuencia de la golpiza propinada por agentes ministeriales y el organismo dio por acreditado que ocurrió el delito de tortura.Luego de un análisis el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región con sede Saltillo, Coahuila, concluyó conceder un amparo y ordenó dejar sin efectos la sentencia condenatoria emitida inicialmente por un Tribunal de Enjuiciamiento de Ciudad Juárez.El Colegiado también instruyó a dictar una nueva sentencia que dejara sin valor las declaraciones de la persona que se dijo víctima y de tres testigos, al considerar que son ineficaces para acreditar la participación de Díaz Moncada y Alvarado Contreras en la comisión del delito de extorsión y ordenó que en su lugar se emitiera un sentencia absolutoria en la que se ordenara su inmediata libertad.Por lo que la noche del jueves pasado después de haber permanecido presos desde noviembre del 2013, Díaz Moncada y Alvarado Contreras salieron libres.En la acusación formulada por el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) zona Norte se estableció que la mañana del 20 de noviembre del 2013, Alvarado Contreras, Díaz Moncada y Fernando Sánchez Espino –ya fallecido- se presentaron en una herrería ubicada en la calle Puerto de Palos para exigir la “cuota” al propietario del establecimiento.También que ese mismo día, por la tarde, los tres regresaron y Díaz Moncada recibió 500 pesos y que ambos huyeron a bordo de un vehículo Chevrolet tipo Camaro de color rojo.Además se dijo que Alvarado portaba un arma de fuego.En la audiencia de juicio oral el abogado defensor de los ahora liberados sostuvo que en realidad nunca ocurrió una extorsión, y que quien se dice víctima pidió a Isaac Gregorio que se presentara en otra herrería y recogiera unas puertas y este persona atendió la petición y después le cobró por ese trabajo y afirmó que el paseño es totalmente ajeno a esos hechos.“… Asiste la razón a los quejosos, pues ciertamente los testimonios de los agentes aprehensores no son eficaces para acreditar el hallazgo del billete en la persona de Ernesto Díaz Moncada, en el momento de la detención; pues ese hecho concreto no fue percibido por los atestes (agentes) por medio de los sentidos y en esa medida no puede adminicularse con el dicho de la víctima, en cuanto a que ese día entregó a los sentenciados con motivo de la extorsión un billete de 500 pesos”, consideró el Tribunal Colegiado de Saltillo.En agosto del 2016 un Tribunal de Enjuiciamiento –conformado por los jueces Myrna Luz Rocha Pineda, Jesús Manuel Medina y María Isela Vázquez Granados– encontró a los dos hombres culpables y posteriormente los magistrados César Ramírez Franco, Marco Tulio Cano Corral y Dora Imelda Rodríguez Díaz confirmaron el fallo.En el 2016 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 50/2016 a la Fiscalía General del Estado al dar por acreditado que agentes ministeriales torturaron a los tres hombres para que se declararan culpables de extorsión.La golpiza le provocó la muerte a Fernando Sánchez Espino, ya que le perforaron el colon.En la recomendación se ordena a la Fiscalía que inicie un proceso para aclarar responsabilidades en contra de los servidores públicos que participaron en la tortura, se impongan las sanciones correspondientes y que se realice la reparación integral del daño a favor de los agraviados. (Blanca Carmona)

