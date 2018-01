A ocho años de la masacre en Villas de Salvárcar y a uno de que el gobernador Javier Corral Jurado ofreció a las familias acceso a la reparación del daño, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) está apenas por iniciar la revisión de este caso.“Desconozco el porqué no se ha realizado esa solicitud de indemnización ante el tribunal”, dijo Irma Villanueva, titular de la Ceav.“Aquí la etapa que continúa es hacer una revisión amplia de lo que estableció el juez como indemnización de las afectaciones y necesidades que tienen las víctimas”, agregó.Villanueva dijo también que la Ceav pasó todo 2017 sin presupuesto y que sólo a partir de 2018 recibió recursos, los cuales son de 50 millones para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación a Víctimas del estado de Chihuahua.Que parte de ese recurso se destine a las familias de Villas de Salvárcar, sin embargo, dijo Villanueva, debe todavía ser revisado por el comité técnico del Fondo, constituido en noviembre e integrado por siete dependencias del Ejecutivo estatal, como la Secretaría General de Gobierno, la de Hacienda, Fiscalía General y otras.“Vamos a entrar en el estudio del caso, revisión, análisis y realizar las acciones jurídicas necesarias para que pueda ser pagada por los responsables y, en caso de que esto no suceda, el comité técnico del fondo de la Ceav, resolverá lo conducente”, agregó Villanueva.La funcionaria fue entrevistada después de la entrega del oratorio que reemplazó la casa en la que se registró la masacre, ubicado en la calle Villa del Portal 1310.La ceremonia fue encabezada por funcionarios como Villanueva, el titular de la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi), Carlos Borruel, y Ramón Galindo en representación de Corral.Frente al nuevo recinto, sobre la calle cerrada al tráfico, el gobierno estatal colocó decenas de sillas ocupadas por vecinos y familiares, entre ellos Alonso Encina, Luz María Dávila y María Guadalupe Dávila, que agradeció el memorial a las autoridades y se dirigió a la delincuencia.“Mi mensaje es para ti, sicario: no sabes ni tienes idea de lo que dejas, no inmediato, porque de inmediato ni se entiende, pero mes con mes y año con año; la herida no sana, se hace dura, se hace costra y duele”, dijo Dávila, madre de Rodrigo Cadena Dávila, asesinado en ese lugar a los 17 años.“Qué diera yo porque esto fuera una fiesta. Me preguntaban ‘qué hermoso quedó’. ‘Sí’, y les digo ‘nuestros familiares no merecían menos”, agregó la mujer.El recinto consta de un altar al fondo y, en las paredes laterales, 15 nichos en memoria de igual número de víctimas mortales.“En los siguientes días, en cada uno de los recintos que hay para cada una de las personas que lamentablemente perdieron su vida habremos de poner una placa con su nombre para que estén debidamente señalizados”, dijo Carlos Borruel, titular de la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi), que se encargó de la construcción del recinto.El memorial fue parte de los compromisos hechos el 30 de enero de 2017 por Corral Jurado, que también ofreció la reparación del daño y la profundización de la indagatoria.“Ahora, tenemos la obligación de ahondar en las investigaciones. Por lo que he dado expresa instrucción al fiscal para retomar la investigación abandonada y que se actúe con diligencia. Será de los nuevos casos que la Comisión de Atención a Víctimas investigará y seguirá con puntualidad para la reparación del daño”, dijo el gobernador entonces, de acuerdo con el boletín oficial.El oratorio es el único avance entregado, y ayer fue abierto a las familias en una ceremonia encabezada por Villanueva, Borruel y otros funcionarios, y concluida con una misa.“Hay que afrontar que una reparación total jamás se va a poder, se podrán hacer acciones, algún tipo de obra, alguna reparación material, pero el hecho de perder un ser querido, eso es irreparable”, dijo Borruel.“Pero son retos, tragedias, dolor que la vida nos da”, agregó el funcionario panista.La masacre se registró el 30 de enero de 2010 en la casa 1310 de la calle Villa del Portal, cuando un grupo de personas armadas irrumpió en la vivienda donde un grupo de adolescentes celebraba una fiesta y abrió fuego por más de dos minutos, asesinando a 15 personas e hiriendo a otras 10.