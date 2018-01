Sin licencia, mitad de ebrios detenidos

Las multas onerosas o el encierro por 36 horas siguen sin inhibir a los juarenses de ingerir bebidas alcohólicas y conducir.En 15 meses de la presente administración municipal han sido arrestados 7 mil 199 guiadores alcoholizados y el 5.2 por ciento, es decir, 376 conductores eran reincidentes, indica un reporte de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM).Además 3 mil 271 de los choferes detenidos en los puntos de revisión aleatorios, que equivalen al 45.4 por ciento, carecían de la licencia de manejo que es obligatoria para circular.Otro 3.2 por ciento de los guiadores ebrios tampoco contaba con el seguro de daños a terceros, que también está contemplado en el Reglamento.Miguel, un conductor sancionado y que pide la reserva de su nombre, asegura que las acciones emprendidas por Tránsito lo atemorizan y luego de su arresto difícilmente “volvería a manejar ebrio”.“Tu sales a divertirte, no piensas en que vas a ser detenido y menos preso”, expone Miguel, de 27 años y propietario de un auto modelo 2016.Apenas el viernes pasado el conductor salió a cenar junto a su grupo de amigos y aprovecharon la promoción de un bar local para beber una “torre” de cerveza, mientras cenaban.Para las 23:00 horas, cuando inician los operativos para la detección de conductores de alto riesgo, Miguel y sus amigos habían consumido dos “torres”.“Yo me sentía bien”, asegura.De los cinco amigos, solo Miguel terminó en el Centro de Recuperación Cívica Total (Cerecito) y aún debe lidiar con una multa al acumular otros motivos de infracción, como la falta de licencia de conducir, la que tenía infraccionada por exceso de velocidad.Datos oficiales de la DGTM, indican que manejar en estado de ebriedad no es la única falta cometida contra el Reglamento de Vialidad.El reporte de Vialidad menciona que de octubre del 2016 a agosto del 2017 fueron detenidos 3 mil 13 conductores en primer grado de alcoholemia, mil 891 en segundo grado y 466 en tercer grado.Esto debido a que el Reglamento vial establecía como aliento alcohólico de .001 a 0.089% miligramos de alcohol en la sangre y no ameritaba multa ni cárcel; el 1er grado era de 0.090 a 0.139%, el segundo grado de .140 a .229% y el tercer grado era a partir de .230%.En ese período siete guiadores habían combinado el alcohol otras sustancias tóxicas como mariguana o cocaína.A partir del septiembre del 2017 las reglas cambiaron al ser reducido el nivel de alcohol en la sangre requerido para el arresto.Desde entonces la sanción es cárcel de 24 a 36 horas desde los 0.075% miligramos de alcohol en la sangre por cada litro (BAC).De los 7 mil 199 guiadores sancionados, solo 22 han tramitado un amparo para evitar el arresto.“Yo reitero que esto es con un solo propósito, evitar muertes, generar conciencia, que los juarenses entendamos que un vehículo manejado en estado de ebriedad es un arma mortal y que es una irresponsabilidad hacerlo”, justificaba entonces el alcalde Armando Cabada.La ebriedad entre los conductores es motivo de análisis en la corporación, informó la directora Verónica Jaramillo Arguelles, quien dice que se mantiene un monitoreo permanente de los resultados de los operativos antiebrios “para así adecuar las estrategias a las necesidades que se vayan presentando”.Con multas o cárcel los guiadores aún violentan las disposiciones que regular la circulación segura.El pasado fin de semana 104 personas fueron detenidas por conducir en estado de ebriedad.La DGTM reportó 34 choques, tres de los cuales fueron provocados por conductores ebrios. Además registraron dos atropellos y dos muertes viales. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

