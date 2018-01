El Ministerio Público (MP) retiró la solicitud de vinculación a proceso por el delito de inhumación clandestina para sólo dejar una causa penal por homicidio, contra un hombre sospechoso de haber matado a una persona y sepultarla.El acusado, inicialmente sólo enfrentaba cargos legales por el primero de los ilícitos y se había determinado que enfrentara el proceso penal en libertad.Se trata de Jesús Armando Murillo Salinas apodado “El Loco”, quien al parecer cometió el delito al encontrarse drogado con cristal.Ayer fue trasladado a la séptima sala de los juzgados locales a disposición del juez Juan Melitón Hernández Ponce. Pero la fiscal a cargo retiró la acusación que correspondía a la causa penal 197/18 relativa al ilícito de inhumación.Enseguida Murillo fue llevado a la décima sala del mismo edificio ante la jueza Yira Celida Ochoa Contreras para que el MP expusiera los datos relativos al delito de homicidio y reunidos en la causa penal número 194/18.Ambos ilícitos al parecer se configuraron en contra del menor Sergio Armando Salcedo Hernández.De acuerdo con la acusación presentada por el MP de la Unidad de Delitos Contra la Vida adscrita a la Fiscalía Estatal, Murillo Salinas se encontraba en una vivienda en compañía de Sergio Armando apodado “Keko”.En medio del consumo de droga, presuntamente Murillo Salinas amarró de las manos a la víctima para posteriormente propinarle varias patadas en espalda, las piernas y el estómago. Enseguida lo amarró de los pies y lo arrastró al patio trasero de la vivienda donde cavó un agujero y lo arrojó.Luego “El Loco” utilizó la pala con la que había hecho el hoyo, así como un objeto de tubo metálico que tenía un extremo de cemento, para golpear a la víctima en los glúteos y la cabeza.Los restos de Sergio Armando Salcedo fueron ingresados al Servicio Médico Forense (Semefo) donde se le asignó el número de SIEC 137/2018/37 y un médico legista determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo.En la declaración rendida por Murillo Salinas el pasado 23 de enero ante el MP y que fue leída ayer por una agente del MP a la jueza Ochoa Contreras él dijo “seguimos fumando crico y el pipazo ‘Keko’ y yo. Empecé a sentirme tenso porque él se quería ir y luego no, y otra vez quería irse, estaba indeciso. Yo no le decía nada y luego le dije sabes que güey (sic) te voy a tener que arrestar porque tu algo escondes puto. Y me decía, quien sabe qué chingados. Estás loco puro rollo”.Murillo continuó diciendo que él sentía que la víctima le iba a hacer algo porque estaba de acuerdo con alguien más, por lo que decidió amarrarlo con unos cables eléctricos color negro.“Le dije que pusiera las manos y él las puso, lo amarré juntándose los lados de las manos… yo solo quería esperar a que se me pasara la loquera para ir a comer con mi abuela. No sé qué estaba pensando porque ni siquiera pensaba en desafanarme del cuerpo y estaba en el patio… digo que no me arrepiento porque era ya mucho lo que estaban manejando mi mente, pero sí me puede porque era mi compa, pero me dijo que me iban a hacer algo, creo que me querían hacer algo porque no me quieren, creo que están entrados”, afirmó el detenido.Hasta el cierre de esta nota, la jueza no había resuelto la situación jurídica del indiciado.En la audiencia estuvieron los padres de la víctima y también familiares del detenido, todos estuvieron llorando.