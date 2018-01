Autoridades educativas y docentes de escuelas primarias consideradas de alta demanda informaron que aún hay espacios disponibles y se reportaron listos para la recepción de documentos ante el inminente inicio de inscripciones para el ciclo 2018-2019.Este período arranca mañana en todos los preescolares, primarias y secundarias de la localidad, por lo que llamaron a no esperarse hasta el último momento y acercarse desde el primer día para buscar un lugar para sus hijos.La Secretaría de Educación y Deporte dio a conocer el lunes, a través de un comunicado de prensa, que en esta ciudad existen 78 primarias reconocidas como de alta demanda, debido a que su capacidad es superada por el número de aspirantes que buscan ingresar a ellas.Una es la 21 de Marzo, ubicada en Paseo Triunfo de la República, en la que maestras indicaron que esperan que los padres de familia acudan en masa mañana.“Los papás se esperan por lo regular, y como oficialmente empezamos el día primero, pues seguro llegarán todos ese día”, dijo una de las docentes.Desde hace dos semanas la Subsecretaría de Educación en la Zona Norte hizo un llamado para inscribir desde antes del inicio del período oficial a los niños que tiene hermanos mayores en la escuela.Otra primaria de alta demanda que anunció lugares es la Abraham González, ubicada en el cruce de las avenidas Plutarco Elías Calles y Paseo Triunfo de la República.Debido a que los padres de familia tienen preferencia por el turno matutino, dijeron que sobre todo cuentan con espacio en el turno vespertino, y es el que están promocionando.La subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte, Judith Soto Moreno, pidió a los padres de familia no pernoctar a las afueras de los planteles de alta demanda.“Algunos alumnos no quedarán en la escuela de su elección, pero serán integrados en otras cercanas. En cada zona tenemos varias y ninguno se va a quedar fuera”, aseguró.Dijo que hasta el momento no hay reporte de escuelas sin cupo, por lo que llamó a los padres de familia a acercarse con documentación. De cualquier modo, informó que en cada centro educativo habrá personas que los orientarán respecto a todas las opciones.Las solicitudes y documentación de los aspirantes de nuevo ingreso serán recibidas los días jueves 1 y viernes 2 de febrero.Los documentos que se deben presentar son la constancia de inscripción primaria preimpresa y si no cuenta con ella, presentar constancia expedida por el director del jardín de niños o la CURP, además de comprobante de domicilio e identificación oficial del padre, madre o tutor. (Karen Cano / El Diario)

