Silverio García Hernández, acusado de haber matado a su sobrina, cuyo cadáver fue localizado en una calle de terracería de la colonia Zaragocita, declaró ante el Ministerio Público (MP) que mató a la menor porque ella golpeaba a sus dos hijos y le hizo tocamientos a uno.Ayer García fue vinculado a proceso penal por el delito de homicidio agravado y calificado cometido en contra de Daisy Jazmín García Hernández, de 14 años de edad, por parte de la jueza Lizbeth Marbella del Carmen Barraza.La resolutora también ordenó al MP que abra una investigación para que determine si se cometió el ilícito de tortura contra Silverio, luego de que él denunció que agentes ministeriales lo cachetearon y lo maltrataron para obligarlo a rendir declaración.En la acusación formulada por los agentes del MP a cargo del caso se señala que entre las 18:00 y 23:00 horas del pasado 22 de enero en una casa ubicada en la calle Ávila Morquecho de la colonia Zaragocita, Silverio asfixió a la víctima.Posteriormente trasladó el cadáver de Daisy en un vehículo Mazda azul con placas fronterizas 202-SAS9, a la calle de terracería Olivares de Castilla en la misma colonia.“A mí me dio mucho coraje, la empujé a la cama y la empecé a asfixiar. Cuando yo reaccioné por el coraje que tenía, ya Daisy no reaccionaba. Yo intenté reanimarla pero Daisy ya no respiraba; me puse a pensar qué iba a hacer con el cuerpo así que se me ocurrió ponerle una cobija encima, la arrastré hasta el carro, la subí al asiento trasero y me la llevé a una calle y ahí la dejé tirada.“Me regresé a mi casa, como a las 20:00 horas le marqué a mi mamá para comentarle que no estaba Daisy en la casa, le colgué y me acosté a dormir”, declaró Silverio.La defensa resaltó que Silverio fue coaccionado por los ministeriales para decir ante el MP que él había matado a su sobrina.Después de escuchar a las dos partes, la jueza decretó un receso y al concluir éste al filo de las 15:00 horas, dictó auto de vinculación a proceso contra Silverio. Además aprobó un plazo de seis meses para la investigación complementaria y dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en la primera audiencia.