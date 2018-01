Lidera la Tecnológico avenidas saturadas

Cargando

La avenida Tecnológico es la más agobiada por el tráfico, embotellamientos, accidentes y personas que se concentran en el celular mientras esperan la luz verde del semáforo.Por esa arteria, que inicia en el bulevar Zaragoza y termina en la calle Pedro Rosales de León, circulan 79 mil 506 automóviles por ambos sentidos, de acuerdo con el último estudio realizado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) en 2015.Esta avenida, que tiene ocho carriles, registra un aforo de 8 mil vehículos en ambos sentidos en la hora de mayor demanda, lo que indica que se halla a su total capacidad y es la más saturada de la ciudad.Otras arterias conflictivas para el tráfico son la Francisco Villarreal, que diariamente registra una afluencia de 70 mil 292 vehículos en los dos sentidos, y De las Torres, con 67 mil 413.Además del bulevar Juan Pablo II, con 58 mil 832 y la avenida Ejército Nacional con 52 mil 695 automotores diarios. En sexto Manuel Gómez Morín con 52 mil 24 y en séptimo lugar Antonio J. Bermúdez con 40 mil 215, de acuerdo con el reporte.El padrón vehicular en Juárez creció de 560 mil a más de 580 mil, de acuerdo con la última medición que se encuentra publicada en la Radiografía Socioeconómica del Municipio y que elabora el IMIP.Especialistas en urbanismo y movilidad ven que la mala sincronía de los semáforos y la falta de conectividad entre calles y avenidas originan el problema de los embotellamientos.En un recorrido hecho por El Diario en distintas avenidas, se constató que a esos dos factores se le suman accidentes viales y hasta el descuido de conductores que al cambiar a verde un semáforo, mantienen la mirada en el celular, ocasionando retrasos en el desfogue de largas filas de automóviles.Para dar vuelta a la izquierda, en sentido de norte a sur en la calle Pedro Rosales de León, por Tecnológico, un automóvil tuvo que detener la marcha del vehículo hasta en tres luces rojas del semáforo debido a que la fila avanzaba muy lento. No todos arrancan al momento de cambiar a verde.Aunque presenta menos tráfico, también la avenida Ejército Nacional registra retrasos, lo mismo que Rafael Pérez Serna, en la que las filas se concentraban desde la calle Manila hasta Melquiades Alanís. Ahí el tráfico es denso debido a que pasa transporte de carga y de personal, dijeron entrevistados.En Juárez el padrón vehicular creció de 560 mil a más de 580 mil unidades, de acuerdo con Recaudación de Rentas de Gobierno del Estado.Según la Radiografía Socioeconómica del Municipio, el automóvil particular es el medio de transporte predominante en Juárez, pues más de dos terceras partes de los hogares en la localidad cuentan con al menos un vehículo, cifra que se encuentra por arriba del promedio de otras ciudades en México.Por este tipo de factores se complica aún más la saturación de las vías, así como las tareas de control de tráfico, aumentando con ello la posibilidad de que ocurran incidentes en medio de una infraestructura vial deficiente y carente de señalización, se establece.En ese sentido, la gran afluencia vehicular que tiene esta frontera representa un importante problema de salud pública, pues el total de incidentes viales suscitados a partir de 2012 comenzaron a repuntar. Para 2016 se presentaron un total de 5 mil 937 incidentes, teniendo un descenso de 618 incidentes en comparación con 2015.Asimismo, mientras hay más automotores en las calles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que no se ha prestado suficiente atención a las necesidades de los peatones, los ciclistas y los motociclistas, que en conjunto concentran el 49 por ciento de las muertes ocasionadas por los accidentes de tránsito a nivel mundial. (Javier Olmos / El Diario)Avenida | Circulación diariaTecnológico | 79 mil 506Francisco Villarreal | 70 mil 292De las Torres | 67 mil 413Juan Pablo II | 58 mil 832Ejército Nacional | 52 mil 695Manuel Gómez Morín | 52 mil 24Antonio J. Bermúdez | 40 mil 215

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.