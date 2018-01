El número de casos de influenza en la ciudad subió de 3 a 9 en los últimos días, informó Gumaro Barrios Gallegos, epidemiólogo de la Secretaría de Salud de Chihuahua.De acuerdo con el funcionario médico, ocho de estos contagios son del tipo AH3N2 y uno del tipo B.El subdirector de Epidemiología precisó que existen cepas A, B y C, pero sólo las dos primeras afectan al ser humano y dentro de ellas hay variaciones.Ninguna persona ha muerto como consecuencia de esta enfermedad en la presente temporada invernal, afirmó.Aunque pueden presentarse en cualquier época del año, los cuadros de influenza estacional se presentan con mayor frecuencia durante la época de invierno y los meses más fríos del año.Sus síntomas suelen ser severos y si no se atienden, pueden derivar en una complicación como la neumonía, advirtió Barrios Gallegos.El médico advirtió de que todas las personas son susceptibles de contraer esta enfermedad, pero lo son más los niños menores de cinco años, los adultos mayores de 60 y las personas con enfermedades crónicas como asma, diabetes, obesidad y padecimientos cardiovasculares.En este contexto, autoridades de Salud pidieron a la población que todavía no ha recibido una vacuna contra la influenza que visite cualquier centro de salud para que le sea aplicada.Además, recomendaron evitar los cambios repentinos de temperatura, cubrirse la boca y la nariz al salir a lugares fríos, mantener una dieta equilibrada y sana, ingerir abundantes líquidos calientes y evitar consumir tabaco o exponerse al humo de leña o carbón.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.