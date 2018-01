Termina hoy plazo para sacar credencial para votar

Al terminar hoy el plazo para obtener, renovar o actualizar la credencial para votar, los módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) estarán abiertos hoy hasta la medianoche con la finalidad de atender a la gente que de última hora busca obtener el documento.La afluencia en la mayoría de los módulos que se localizan en Ciudad Juárez se disparó ayer al doble, aunque desde hace al menos dos semanas aumentó la cantidad de personas que han acudido a hacer el trámite, informó personal del Registro Federal de Electores (RFE) a nivel local.“Hacemos un llamado a los ciudadanos para que se acerquen a tramitar la credencial para votar, nosotros estamos dispuestos a atender hasta la última persona que llegue antes de la medianoche”, dijo Jaime Cruz Cuevas, vocal del RFE en el distrito 04.Mencionó que en los dos módulos que corresponden a su demarcación han atendido un promedio diario de unas 700 personas que acuden a solicitar la credencial o a recogerla.Explicó que hoy la instrucción es atender a todas las personas que lleguen a los módulos antes de las 12 de la medianoche y a partir de esa hora con los que se encuentren formados les entregarán cita para realizar el trámite durante los tres días subsiguientes.“Es una medida que se aplicará de manera extraordinaria porque no vamos a exponer a los ciudadanos ni al personal de los módulos que tramiten credenciales hasta la madrugada, pero es muy importante que sepan que sólo atenderemos las citas que se programen, porque se entregará un formato personalizado con nombre y horario, no se puede canjear”, subrayó.El INE informó que los seis módulos que se localizan en la ciudad estarán abiertos hasta la medianoche, con la finalidad de que la ciudadanía tenga la oportunidad de participar con su voto en las elecciones del 1 de julio.El titular estatal del RFE, Ramón Salazar Burgos, precisó que durante este último día de actividades de la Campaña Anual Intensa de Actualización 2017-2018, los módulos fijos abrirán de las 08:00 a las 24:00 horas para recibir solicitudes de inscripción al Padrón Electoral, notificaciones de cambio de domicilio, actualizaciones de información personal o renovación de credenciales sin vigencia.Recordó que los jóvenes que cumplan los 18 años entre 1 de septiembre del 2017 y el 1 de julio del 2018 pueden solicitar su credencial de manera anticipada.Los requisitos para tramitar la credencial para votar en cualquiera de los casos son los mismos: presentar una identificación de nacionalidad como el acta de nacimiento, comprobante de domicilio e identificación con fotografía. Todos los documentos deben ser originales y sin enmendaduras o tachaduras.Salazar Burgos mencionó que el 5 de junio de 2016, fecha en la que se realizaron elecciones locales, las credenciales expedidas por el IFE, marcadas en su reverso con un recuadro “15”, perdieron validez para ejercer el voto, razón por la que deben renovarse para participar en los comicios de este año.Dijo que no habrá prórroga y un día después se interrumpirá en forma temporal la expedición de las credenciales para votar, cuyo trámite implique modificar la información personal de los ciudadanos en el RFE, los cuales se retomarán hasta la conclusión de la próxima jornada electoral en todos los módulos.Aunque los trámites de reposición por robo, extravío o deterioro de la credencial seguirán hasta el 28 de febrero, mientras que las reimpresiones de credencial podrán solicitarse hasta el 20 de junio, debido a que esos trámites no implican alterar la información vigente en el Padrón Electoral o en la Lista Nominal para el estado de Chihuahua.Las credenciales se deberán recoger a más tardar el16 de abril.Para mayor información el INE puso a disposición el teléfono 01-800-433-2000, el portal www.ine.mx o en las redes sociales.

