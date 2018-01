El exalcalde de Ciudad Juárez en la pasada administración, Javier González Mocken, renunció ayer a su militancia de 30 años en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y hoy definirá si se registra para contender por la candidatura para la presidencia municipal por Morena.“Es una decisión que tomé, que he estado madurando por mucho tiempo, he decidido que no coincido con algunos aspectos que el partido ha estado llevando a cabo en la práctica política y en consecuencia no quiero simplemente más que agradecer el que haya militado en el partido por mucho tiempo”, dijo.Entrevistado después de enviar el oficio de renuncia al Comité Municipal del PRI, el abogado aseguró que hasta ayer no había determinado si buscará la postulación por Morena, lo que deberá definir hoy porque sólo este día se llevarán a cabo los registros en ese partido, de las 10:00 a las 18:00 horas en la ciudad de Chihuahua.“Lo estamos analizando, en el transcurso de hoy (ayer) y mañana (hoy) tomamos esa decisión, pero obviamente que ya tenemos el interés de participar y viendo ese espacio que nos han invitado, pero estamos revisando los requisitos que tiene la convocatoria y tomaremos la decisión en la mañana”, sostuvo.Sin embargo, el dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro Payán, informó ayer que Javier González tenía cita de registro entre las 11:00 y las 12:00 horas, trámite que deberá hacer en la sede estatal del partido.En el oficio entregado ayer a la dirigencia local del PRI, con copia al Comité Directivo Estatal, González Mocken sólo informó su “decisión y voluntad de renunciar a la afiliación que he tenido en este partido durante los últimos 30 años”.Óscar Nieto Burciaga, presidente del Comité Municipal, dijo que el documento recibido será enviado a la dirigencia estatal para que lleve a cabo el procedimiento correspondiente, porque aquí no se lleva a cabo el trámite para dar de baja a un militante.“Es un derecho que tiene, así como tiene el derecho de militar en cualquier partido, el mismo derecho tiene de retirarse, el partido no puede secuestrar la voluntad de sus militantes y es una decisión personal”, dijo.Consideró que la renuncia del exalcalde, quien estuvo en funciones durante nueve meses, cuando Enrique Serrano Escobar se separó de su cargo para contender por la gubernatura, no genera una crisis al interior del partido, aunque sí molestia entre la militancia porque ocupó cargos de elección popular y de gobierno, pero ahora decide retirarse sin justificación alguna.“En el partido nos quedamos los que somos agradecidos, los que reconocemos que nuestra militancia, nuestra estructura del partido merece respeto y que le respondemos desde la dirigencia o desde donde estemos”, mencionó.Nieto Burciaga afirmó que hasta el momento es la única solicitud de renuncia que ha recibido de manera oficial.