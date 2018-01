El año inició con una población cada vez más vulnerable a la pobreza debido a las carencias que enfrenta, establece el informe anual sobre rezago social de las estados 2018.De acuerdo con el último estudio elaborado del Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social (Coneval) en 2016 había en Chihuahua 1 millón 149 mil 961 personas en pobreza, de las 53 millones 418 mil 151 calculadas a nivel nacional.Ese documento servirá este año para orientar las acciones con fondos federales a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se establece en el Diario Oficial de la Federación (DOF).Durante 2017 los esfuerzos estuvieron orientados a un millón 265 mil 546 pobres, cifras del análisis realizado en 2014.La población vulnerable por carencias en este estado está calculada en un millón 26 mil 516 habitantes.Los municipios con mayor concentración de pobreza son Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Hidalgo del Parral y Juárez.El índice refiere además que la población en pobreza moderada asciende a un millón 29 mil 092 personas, en pobreza extrema 120 mil 869, vulnerable por los ingresos que percibe 417 mil 856, mientras que la población no pobre y no vulnerable es de 1 millón 162 mil 680.En ese sentido, el Gobierno federal considera bajo el grado de rezago social que tiene la entidad, con estudios realizados en 2016.El esquema de pobreza se divide en 15 zonas de atención prioritaria y 540 zonas de atención prioritaria urbana.El estudio elaborado por Coneval en 2016 revela que también en esta ciudad el 0.6 por ciento de la población vive en casas con piso de tierra; el 0.2 por ciento con techos de material endeble; el 0.3 por ciento con muros de material endeble; y hasta el 4.5 por ciento en hacinamiento.Mientras que el 0.9 no tiene agua entubada en sus domicilios, el 0.5 no tiene sistema de drenaje, además el 0.1 vive sin electricidad y el 0.1 no cuenta con chimenea.Juárez tiene el índice más alto en hacinamiento, pero se encuentra entre los 22 municipios que redujeron su nivel de pobreza, refiere.En Parral, las condiciones más altas las enfrenta el 0.7 de su población que vive en casas con piso de tierra, y el 2.6 en condiciones de hacinamiento. En Delicias, el 1.9 vive en esas mismas condiciones, al igual que el 3.3 por ciento de Cuauhtémoc.En el informe, la Federación asegura que el combate a la pobreza ha estado acompañado por el fortalecimiento del ingreso de las personas, a través de acciones que incentivan la creación de empleos formales.De acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el número de trabajadores afiliados en el estado de Chihuahua se incrementó en 167 mil 700 personas del cuarto trimestre de 2012 al tercer trimestre de 2017.Lo anterior concuerda con la tendencia negativa de la Tasa de Informalidad Laboral, que se ubicó en 35.9 por ciento en el tercer trimestre de 2017, se añade en el análisis.Por lo tanto, se subraya que es posible concluir que hay una mejora en la mayoría de los indicadores de pobreza en la entidad.“Algunas áreas de oportunidad se identifican en el reforzamiento del gasto para abatir el rezago educativo, la carencia por acceso a la alimentación y la carencia por acceso a servicios de salud, indicadores que se encuentran 1.64, 1.87 y 3.30 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional”.La Federación establece que los estudios del Coneval deberán hacerse mínimo cada dos años y con información desagregada a nivel municipal cada cinco años.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.