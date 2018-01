Toman estudiantes bandera de la paz

Con poesía y conferencias sobre el acoso escolar, alumnos de primaria y preparatoria se presentaron ayer ante estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en conmemoración del Día de la No Violencia y la Paz.“Los niños son como esponjas, y si les enseñamos que la violencia es natural es lo que van a aprender. Además para ellos es muy importante venir aquí, sentirse escuchados y verse reflejados en su futuro, que son los universitarios”, dijo Mónica Balderas, maestra de la Escuela Adela de Cornejo, quien acompañó a sus alumnos en la actividad.También participaron el Colegio Campbell y el Centro de Bachillerato de Ciudad Juárez en el evento realizado en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA).El subdirector de Bienestar Estudiantil de la UACJ, Daniel Goray, comentó que la Universidad realiza todos los días esfuerzos para promover la cultura de la paz y la resolución de conflictos sin el uso de la violencia.“Esta ciudad fue hace unos años castigada por la ola de violencia y esto provocó que la gente que vive en ella cambiara, esta misma gente ha sido capaz de buscar la solución de los problemas por la vía pacífica”, dijo.El Día Escolar de la No Violencia y la Paz ha sido reconocido oficialmente por la Unesco desde 1993. Para la Universidad representa un esfuerzo para fomentar la paz no solamente por un día, sino crear acciones permanentes que contribuyan a integrar una mejor sociedad.Entre las actividades conmemorativas que se realizaron ayer se ofreció la conferencia “Un mundo mejor”, por parte del docente Manuel López Zaragoza.El Día de la No Violencia y la Paz fue instituido en 1963 para conmemorar el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, el líder hindú que logró la independencia de su país por la vía pacífica y fue reconocido por la Unesco 30 años depués para recordar la necesidad de una educación para la tolerancia, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos. (Karen Cano / El Diario)

