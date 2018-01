Donan 'vida' maestros y estudiantes de UTCJ

Alrededor del 70 por ciento de las donaciones de sangre altruista aportadas al Banco de Sangre de la ciudad, se han realizado a través de las campañas que las autoridades de Salud llevan a instancias educativas y empresas.“Cada vez la gente va tomando mayor conciencia de la importancia de donar sangre”, dijo Lorena López, trabajadora social del Banco de Sangre, ayer durante la participación que tuvo en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ).Con apoyo de estudiantes y maestros, lograron recaudar al menos 80 unidades de sangre, que serán destinadas sobre todo para el tratamiento de niños con cáncer.“Esta campaña de donación altruista se hace cada semestre en la universidad, esta es una de las que más nos apoya, estaremos aquí hoy (ayer), mañana 31 (hoy), y el día primero de febrero”, informó.La intención es que los interesados en apoyar acudan al edificio de vinculación de la UTCJ, en ayuno, y brinden apenas unos minutos de su día a donar sangre.Ese fue el caso de Sandra Romero Sánchez de 18 años, que aunque se encontraba nerviosa porque nunca lo había hecho, decidió que al final todo era por una buena causa.“Es la primera vez que dono y me siento nerviosa. Al principio la aguja duele poquito pero después ya no se siente nada, además es para bien”, dijo la estudiante de Mantenimiento Industrial.López indicó que este pensamiento cada vez se hace más común entre las personas, por lo que es importante seguir con las campañas de donación altruista, que llevan a diversas escuelas y empresas maquiladoras.En los próximos días, dijo, irán a visitar el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.“La donación altruista es más segura porque las personas no van a obligadas a donar sangre, van a ver si cumplen con los requisitos y lo hacen porque así lo desean. En cambio, cuando necesitas donadores de urgencia, la gente miente para cumplir”, dijo.Por lo anterior, hizo la invitación a cualquier empresa o escuela que deseen que la campaña de donación de sangre llegue a sus instalaciones, a que se comuniquen al teléfono 620-57-27.Los requisitos mínimos para donar sangre, son pesar más de 54 kilogramos, tener entre 18 y 65 años, no estar enfermos o tomando antibiótico, no ser diabético y tener un ayuno.

