El hallazgo de un cadáver en las cercanías de un preescolar y una primaria, provocó miedo y angustia entre padres de familia y vecinos del sector.Ayer en la mañana un hombre fue asesinado y su cuerpo fue abandonado en las calles San Cristóbal y Cutzamala de la colonia Morelos I, donde colindan la escuela primaria Cuauhtémoc y el jardín de niños Flor de Abril.Los restos se encontraban dentro de una camioneta Ford F150 roja, modelo 1999.Al lugar acudieron agentes policiacos, quienes recomendaron a directivos del preescolar suspender clases.“¿Por qué no dejan los cadáveres en otro lado, por qué aquí, nada más asustan a los niños que tienen que darse cuenta de esto, no tenemos autoridad?”, fue el reclamo de una mujer que acudió por su hijo al jardín de niños.El hecho también sorprendió a los habitantes del sector, quienes espetaron que hasta hace poco se trataba de una zona tranquila. No obstante, hace tres días alguien robó una casa ubicada frente a los planteles educativos.“Por eso mejor ya está uno encerrado. Yo no me di cuenta de nada hasta que llegaron los policías, pero más vale prevenir”, dijo una vecina.Maestros y directivos de los planteles se negaron a emitir algún comentario y sólo el preescolar canceló clases.La subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte, dijo que estarían al pendiente de la reactivación de clases hoy, para ver si se vieron afectados en su ánimo por lo sucedido, y hablar con la directora para ver si era necesaria la intervención de algún programa preventivo.Durante el año que acaba de concluir, la violencia logró ingresar al menos a 15 escuelas de la localidad, en forma de vandalismo, armas, robos, tiroteos y hasta un asesinato.Durante 2017, al menos tres escuelas tuvieron que suspender clases al registrarse balaceras afuera de sus instalaciones.En una de ellas, el sicario ingresó al patio de juegos, donde se escondía la persona que buscaba y ahí le dio muerte, frente a estudiantes de la clase de educación física.El homicidio ocurrió el viernes 21 de septiembre de 2017, en la escuela primaria Ernesto Guevara.El hombre le hizo señas al profesor de educación física para que metiera a los alumnos al salón, éste corrió a resguardarlos y luego se tiró al suelo escondido en una jardinera.Enseguida, a unos metros, un hombre que buscaba refugiarse y que había ingresado por la barda en construcción, fue ultimado a balazos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.