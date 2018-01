Evitan enviar a pasantes de Salud a municipios de alto riesgo

Más de 300 estudiantes de las carreras de Salud en Juárez inician este viernes su período de servicio social, que se extiende a lo largo de un año desde febrero hasta enero de 2019.Daniel Constandse Cortez, director del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), dijo que la mayoría de los alumnos se quedarán en esta frontera en unidades de la Secretaría de Salud, Pensiones Civiles del Estado y el Seguro Social.“Cada uno seleccionó su plaza según su promedio y un porcentaje importante, casi dos terceras partes de los egresados de los tres programas se quedaron en Juárez”, comentó. “Los otros se quedaron en algunas zonas urbanas y otros en zonas serranas, pero de riesgo medio y bajo”.Afirmó que ninguno de ellos fue enviado a Guadalupe y Calvo, Gómez Farías y Madera porque son municipios clasificados bajo el código rojo, que indica zona de peligro.De acuerdo con el director del ICB, esta no es la primera ocasión en la que se descartan municipios como plazas de servicio social.“Nosotros hacemos un bosquejo de cuáles son las plazas que no deben ser ocupadas. En esta ocasión se le dio un poco más de forma porque los alumnos así lo pedían y los padres querían seguridad para sus hijos. Ahora hicimos todo un protocolo”, dijo.El protocolo consiste entre otras cosas en un pase de lista que obliga a los prestadores de servicio a reportarse por medios electrónicos al menos dos veces cada día.Si en la primera ocasión no responde, la primera fase de intervención obligará al Comité a llamar a las autoridades de la comunidad para tratar de ubicar al pasante.Si eso no es posible, las autoridades estatales se trasladarán hasta la plaza para emprender la búsqueda y los familiares serán notificados de la ausencia para que también puedan colaborar en las diligencias.El Comité estableció que una plaza en rojo implica que en ella se haya presentado un enfrentamiento armado, dos o más homicidios por los cárteles, dos o más secuestros, dos o más desapariciones forzadas y dos o más extorsiones.Las amarillas serán aquellas con cero balaceras y un elemento de los otros se hayan suscitado, mientras que las verdes, las que estén libres de todo lo anterior.En ningún caso, determinó el Comité, los estudiantes fueron mandados a poblados incomunicados o con vías de comunicación deficientes.

