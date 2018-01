'Mutan' para sobrevivir

Negocios luchan por mantenerse ‘vivos’ implementando diferentes medidas para encarar la competencia que trajo el boom comercial que ya se está desinflando.Cristina Cunningham Hidalgo, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), señaló que la mayoría de las aperturas vistas en meses recientes fueron con base en especulación.“El hecho de que se estén construyendo o abriendo muchos negocios no quiere decir que a todos les va a ir bien”, comentó.La titular de Canirac refirió que la creciente apertura de establecimientos vino a agregar más competencia a los que ya existían, los cuales terminan repartiéndose a la misma gente.“Es una imagen nada más. Ahora son más los negocios que tienen que repartirse a los mismos consumidores y el dinero que circula”, anotó.Como medidas para sobrevivir algunos han optado por reducir sus aforos o cambiar de concepto, pero insistió en que mantenerse no es sencillo.“Todo mundo está cambiando de concepto en un intento por levantarse. El problema es que se pierde la esencia de los lugares”, declaró Cunningham Hidalgo.La presidenta de Canirac mencionó que el encarecimiento de productos, las rentas dolarizadas y el aumento en el costo de servicios están ahorcando a los lugares de comida y entretenimiento.“Hay muchos factores económicos que ahorita están tronando los negocios. Las rentas están por las nubes, los productos carísimos”, recalcó.Comentó que en lo que va de 2018 no se ha tenido conocimiento de cierres, pero sí de que las ventas están bajas.Cristina Cunningham reiteró que los nuevos negocios no están basándose en un análisis del contexto económico que les permita visualizar si es un buen momento para iniciar operaciones.“Se ven construcciones por todos lados y se van con la apariencia. No se está haciendo un estudio para ver si existen las condiciones económicas para mantenerse”, detalló.A ello agregó que hace falta diversificar el tipo de giros que abren, pues al ser los mismos se satura el mercado.En lo anterior coincidió la directora de Agencia Estadística de Mercados (AEM) Erika Donjuán Callejo al recalcar que si se sigue construyendo con base en especulaciones se corre el riesgo de saturación y que no todos los locales puedan mantenerse.Un análisis de la Asociación Mexicana de Profesionales e Inmobiliarios (Ampi) muestra que actualmente el índice de ocupación comercial ronda el 80 por ciento y para llenar una plaza totalmente pasa aproximadamente 1 año.El valor de la renta en zonas de nivel medio residencial oscila entre 14 y 16 dólares el metro cuadrado, mientras que en puntos más antiguos 10 a 12 dólares el metro cuadrado.La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica que en el primer trimestre de 2017 en el estado de Chihuahua cerraron 2 mil 180 negocios. (Cinthya Ávila / El Diario)

