Cae por intentar ahorcar con bufanda a esposa

Una orden de aprehensión se ejecutó en contra de un hombre que intentó asesinar a su esposa, el detenido al parecer utilizó una bufanda para asfixiar a la víctima y al no lograrlo tomó un arma blanca para herirla pero al ver que no fallecía agarró una navaja y le infringió varias lesiones.El sospechoso Sergio Amaya Díaz, quedó sometido a la medida cautelar de prisión preventiva.El presentar cargos en contra de Amaya Díaz, un agente del Ministerio Público (MP) señaló que el 3 de agosto del 2017 entre las 05:00 y las 07:30 horas en un domicilio en la colonia Vista los Ojitos, Amaya Díaz agredió a su pareja con la intención de matarla.Presuntamente Amaya tomó una bufanda para tratar de asfixiar a la mujer, y al no lograrlo tomó una pesa metálica para pegarle en el rostro, después utilizó un arma blanca para causarle varias heridas.Enseguida tomó otro objeto, al parecer una navaja, para causarle heridas punzocortantes en la región parietal derecha, en el occipital y en la frente, así lo afirmó el fiscal a cargo del caso.La víctima también sufrió aumento de volumen en tejidos blandos en la región del párpado izquierdo con hemorragia conjuntiva en el ojo del mismo lado y múltiples heridas en el abdomen.El hecho fue clasificado como homicidio calificado en grado de tentativa previsto en los artículos 123, 125 y 136 fracción II e inciso B así como fracción III en relación con los artículo 19 y 75 del Código Penal del Estado de Chihuahua.En el primero Artículo se establece que se impondrá una pena de ocho a 20 años de prisión a quien prive de la vida a otra persona y en el 125 “a quien prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina o concubinario u otra relación de pareja permanente, con conocimiento de esa relación, se le impondrá prisión de 10 a 30 años”.Ante la acusación, Sergio Amaya Díaz decidió no rendir declaración.La jueza Maribel Carrillo Mendoza le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por dos años y en la misma diligencia escuchó los datos de prueba reunidos en contra de Amaya Díaz, cuya situación jurídica será resuelta dentro de los plazos constitucionales.

