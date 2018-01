Cargando

Pobladores del Ejido Zaragoza protestaron ayer afuera de la Procuraduría Agraria en esta ciudad para denunciar supuestas anomalías en la elección de un nuevo representante ejidal celebrada el pasado 7 de enero.En dichos comicios, señalaron, la planilla que resultó ganadora se registró incompleta, con 10 de 12 integrantes, siete de ellos mujeres, cuando la ley agraria establece que el 60 por ciento de los participantes debe pertenecer a uno de los dos sexos.Además, ya ganadores, incluyeron a las dos personas que les faltaban y sustituyeron por hombres a dos de las mujeres, lo que ocasionó que el actual presidente ejidal no levantara el acta correspondiente y se suspendiera la toma de protesta.“No estamos dispuestos a que se nos esté manejando como toda la vida lo han hecho”, advirtió Heriberto Ramírez Álvarez, uno de los ejidatarios inconformes.El presidente de la planilla ganadora es Manuel Hernández Cardona y su suplente es María de Jesús Sánchez Camacho, la secretaria María Grado Galaviz, y su suplente Eulalia Rodríguez Loera; el tesorero Elías Montoya Ocón, y Dora García Franco, su suplente.El consejo de vigilancia es encabezado por Heriberto Ramírez Álvarez y Enrique Ramírez Álvarez, como su suplente; primer secretario Leandro Maldonado Gómez, y en el registro no presentaron suplente aunque ese cargo, después de la elección, fue ocupado por Ofelia Castillo García.Como segundo secretario tampoco habría registro aunque después se anotó a Fortunato Ramírez, mientras sí tenía suplente, Rebeca Torres.A pesar de ello, ya están gobernando y tomando decisiones en el poblado, dijeron.El abogado de los manifestantes, Enrique Flores Peña, dijo que al percatarse de las irregularidades, el comisariado actual Porfirio Silva no firmó el acta constitutiva.Además, durante el ejercicio electoral, hubo personas que no son del ejido y tuvieron acceso al voto o algunos lo hicieron doble.Aseguraron que detrás del boicot, hay interés de inversionistas por comprar irregularmente algunas tierras en el poblado. De todo habría estado enterado Santiago Mendivil, subprocurador agrario en esta ciudad, aseguraron.“El verdadero trasfondo de este asunto es que el comisariado que ilegalmente quedó está vendido a intereses de compañías que tienen fuertes intereses en las tierras de nuestro ejido”, aseveraron.Al ingresar a las oficinas de la dependencia federal fueron recibidos por el visitador Raúl de León, quien tomó nota de las quejas, levantó una minuta firmada y se comprometió a investigar las acusaciones.Los inconformes anunciaron que además de advertir las irregularidades, presentarán una demanda de nulidad de las elecciones ante las autoridades que correspondan.

