En sólo un año, el padrón de automóviles en la ciudad creció en unas 20 mil unidades. Hasta ahora circulan más de 580 mil vehículos, lo que de acuerdo con expertos, desborda el tráfico local.La Radiografía Socioeconómica del Municipio elaborada por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), establece que al cierre de 2014, la ciudad registraba 525 mil 544 carros, cantidad que se disparó a 537 mil 476 en 2015, a 560 mil en 2016 y a más de 580 mil en 2017.La información procede de Recaudación de Rentas de Gobierno del Estado, y se encuentra en la radiografía publicada por el Imip bajo el eslogan “Así comenzó 2017”.Para especialistas, el gran volumen de autos que tiene la frontera y la falta de organización de las autoridades han fomentado un gran problema de movilidad urbana que se nota en horas de mayor tráfico en avenidas principales.“El principal problema que tiene Juárez es la falta de conectividad”, indica el maestro en planificación Gabriel García, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).El experto asegura que esos mismos factores son los que afectan la movilidad en distintas zonas de Juárez, como en la avenida Valle del Sol.“Hay demasiados autos, muchas entradas (accesos de residenciales), pero pocas salidas de la zona”, anota.La radiografía del IMIP “Así comenzó 2017” refiere que al cierre de 2014 la ciudad registraba 525 mil 544 carros, de los que el 95.7 por ciento eran automóviles particulares, los camiones representaron el 1.6 por ciento y el restante 2.7 se componía de motocicletas y remolques.Para 2015, el padrón vehicular se incrementó a 537 mil 479 unidades, es decir 11 mil 935 más vehículos que en 2014 y la mayor proporción según el tipo de vehículo, eran los automóviles.El informe elaborado por IMIP destaca que aunque el parque vehicular de Juárez es mayor al de Chihuahua, aquí los automóviles en circulación tienen más de 20 años de antigüedad.“Esto debido a las facilidades que tiene la población fronteriza de adquirir automóviles usados de procedencia extranjera a un bajo costo”, dice.Sin embargo, precisa, este incremento de la flota y el uso vehicular pone en riesgo la salud de las personas, como la contaminación del aire, el consumo de recursos, el ruido y los traumatismos por accidentes viales.Especialistas en urbanismo y conducta humana aseguran que la mala sincronización de los semáforos abona al problema vial y que, a pesar de que muchos no lo notan, desencadena problemas económicos y sociales que pueden llegar a ser muy graves.Entre ellos están gastos extra de gasolina, estrés que deriva en la pérdida de horas-hombre en el trabajo y hasta conflictos familiares, dice Agustín González Medrano, perito en Obras Públicas y urbanistaEl especialista en la materia Gabriel García, catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), indica que otros de los sectores saturados en la ciudad es alrededor de la calle Portales, en los fraccionamientos Campestre y Rincones de San Marcos.“Abrir esa calle va a permitir ‘conectar’ directamente la avenida Manuel Gómez Morín con la Tomás Fernández, situación que sucede únicamente hasta tres o cuatro semáforos más adelante en el cruce con Antonio J. Bermúdez”, insiste.“A pesar de que va a incidir sobre el volumen de tránsito que va a recibir la calle Portales y afectar a habitantes de varios residenciales, a nivel urbano significa un medio de desfogue importante”, opina.El especialista afirma que esa conectividad de avenidas haría posible para una persona que se baja del camión en Gómez Morín llegue a Tomás Fernández a pie o en bicicleta sin necesidad de invertir tanto tiempo, esfuerzo o dinero.Sin embargo, advierte que en esta ciudad las autoridades siguen dando mayor prioridad a los automovilistas, cuando la calle es de todos.“Piensan que hay que hacer más carriles, un distribuidor vial, un paso a desnivel; los puentes peatonales, que tienen el objetivo de facilitar el tráfico del vehículo y no el cruce de una persona de calle a calle”, agrega.Mientras el 52 por ciento de la población en esta frontera se mueve en automóvil, la sociedad todavía no está lista para abrirse a una verdadera movilidad urbana, acota el maestro en tareas de la vivienda y forma y estructura de la ciudad.El catedrático de la Universidad indica que junto con estudiantes ha creado la agrupación Desiertos Andantes, a través de la cual buscan fomentar la intermodalidad (combinación de medios de transporte) y desincentivar el uso del vehículo automotor privado debido a sus externalidades.Opina que debe aumentar el número de opciones para desplazarse, desde transporte público hasta el uso de bicicletas, pues la calle no es sólo para vehículos.El informe del IMIP menciona que mientras el país se ha urbanizado aceleradamente, el municipio de Juárez no es la excepción.La ciudad pasó de tener el 98.8 por ciento de su población en localidades urbanas en 1990 a un 99.4 por ciento ya en 2015, por lo que es urbano casi en su totalidad. (Javier Olmos / El Diario)

