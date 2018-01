La exdirigente local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mayra Chávez Jiménez, retiró ayer la solicitud de registro como aspirante a la candidatura para la diputación federal por el distrito 03, con sede en Ciudad Juárez.Informó que se retira de la contienda interna para apoyar a la senadora con licencia Lilia Merodio Reza, quien también aspira al mismo cargo, aunque hasta ayer no había hablado con ella para comentarle su decisión, sólo entregó su renuncia por escrito a la Comisión Nacional de Procesos Internos.“Anuncio mi decisión de retirar mi registro ante el órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos, a razón de que veo que en estos momento se debe trabajar con candidaturas que emanen de la unidad del partido”, afirmó.En conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por Héctor Salazar Polanco, delegado estatal de la CNOP; de Manuel Alarcón Villar, dirigente local de la Red de Jóvenes X México; y de Ana Laura Rodela Soto, diputada federal suplente, Mayra Chávez descartó que su retiro se deba a presiones internas en el partido.“Creo que son tiempos unidad de nuestro partido, creo que son tiempos en los que tenemos que apoyarnos entre los priistas para salir avante de las decisiones que tomemos, por eso he tomado esta decisión”, mencionó para luego destacar la trayectoria y el trabajo político de Merodio.Rechazó también que la decisión de declinar a su aspiración sea por temor ante la investigación que lleva a cabo la actual administración del Gobierno del Estado, con relación al presunto desvío de recursos públicos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) a favor del PRI local durante su gestión como dirigente local del partido.“No es un factor que haya influido, tengo conocimiento de que en algún momento se estuvo llevando a cabo o creo que todavía se está llevando a cabo algún tipo de investigación, eso pasó hace poco más de un año, estaba como presidenta del partido, seguiré coadyuvando con las instancias correspondientes para dar la información necesaria, pero no tengo conocimiento que se haya fincado responsabilidad sobre mi persona, ni alguna otra”, dijo.Chávez Jiménez, quien fue diputada local en la legislatura pasada, agregó que su renuncia tampoco obedece a una cuestión de desventaja frente a Lilia Merodio, porque considera que ambas tenían las mismas oportunidades.Anticipó que apoyará a todos los candidatos que el partido decida postular en los cargos de elección popular federales y locales, además de reforzar el trabajo de Adriana Terrazas Porras, única aspirante del PRI a la Alcaldía de Juárez.

comentarios

