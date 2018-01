Gran parte de las personas que sufren trastornos del orden psiquiátrico son víctimas de violaciones a sus derechos que pasan inadvertidas, alertó María del Socorro Reveles Castillo, médico capacitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).Dijo que esa situación se suma al hecho de que los pacientes son sujetos de estigmas que se toman con normalidad.“Pensamos que una persona con una enfermedad mental en automático va a ser violenta y eso es lo que no es cierto. Se vulnera el trato digno. Lo ve cualquier médico, pero tienen derecho a tener un tratamiento por un especialista, por ejemplo”, comentó.En Ciudad Juárez, la única unidad especializada que recibe a quienes padecen estos males es el Hospital Psiquiátrico Civil Libertad.De acuerdo con la Dirección General de Información en Salud (DGIS), en ese lugar, la esquizofrenia es la principal razón que motiva el internamiento.De hecho, en 2016, cuatro de cada 10 pacientes que fueron dados de alta del psiquiátrico ubicado en la calle Ignacio Alatorre tenían ese diagnóstico, revelan cifras oficiales.Antes de ofrecer una capacitación a la comunidad jurídica y público general en el auditorio de la Ciudad Judicial, Reveles Castillo comentó que aun cuando no son habituales, la CEDH ha recibido algunos casos de violaciones a los derechos de pacientes psiquiátricos desde el punto de vista médico y legal.La especialista dio a conocer que otra forma de despojo de sus derechos ocurre cuando el personal de salud omite informarles directamente a los pacientes sobre sus condiciones al dar por hecho que deben hablarlo con la familia.“También se viola su autonomía. No se les toma en cuenta para muchas decisiones. Se pueden vulnerar todos sus derechos desde el momento en el que se piensa que son personas que no pueden tomar decisiones”, dijo.Estadísticas de la Jurisdicción Sanitaria II de la Secretaría de Salud permiten conocer que los diagnósticos más frecuentes en Juárez son, en este orden, la ansiedad generalizada, la depresión, la esquizofrenia, los problemas paterno-filiales y los problemas conyugales.En 2016, el trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, fue detectado en al menos 938 personas de prácticamente todos los grupos, desde los 5 hasta los 60 y más años.

