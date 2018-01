El alcalde, Armando Cabada Alvídrez, anunció que aunque ya terminó la recolección de firmas para respaldar su candidatura independiente para reelegirse en su cargo, hasta el 6 de febrero será cauto en su manejo público.“Para evitar cualquier señalamiento que se nos quisiera hacer y no darle oportunidad sobre todo a los adversarios políticos de que quieran señalar algún manejo público”, aseguró.Explicó que en 15 días consiguió casi 80 mil rúbricas, y por ello el domingo antes de las 12 de la noche terminó este proceso, aunque el tiempo para buscar apoyo oficialmente termina el 6 de febrero.Aseguró que el domingo envió una carta al consejero presidente de la Asamblea Municipal Electoral, Víctor Edgar Villegas Baray, en la que solicita que inhabilite el acceso a su cuenta en la plataforma de la aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano.“Dimos de baja a todos los auxiliares para que no se pueda seguir recabando firmas en apoyo a su servidor”, manifestó.Cabada declaró que sobre todo hasta el 6 de febrero, será muy cuidadoso en todo lo que exponga en torno a este tema.“De aquí a que termine el proceso seremos cautos en cuanto al manejo público de su servidor”, manifestó.Con el hecho de que el domingo antes de las 12 de la noche se dio de baja a todos los auxiliares que lo apoyaron en este proceso, queda claro que no se puede recabar más apoyo ciudadano para su postulación, dijo.“Y por lo tanto el hecho de que esté ejerciendo como presidente municipal no habrá de mezclar, contaminar un proceso con el de gobernar, eso es importante, cuidar el recurso público, el no utilizar un solo peso en esa pretensión porque así debe ser”, explicó el alcalde.Afirmó que el viernes envió también una misiva al secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros, en la que dio a aviso que renunciaba a la licencia para ausentarse de su cargo otorgada por el Cabildo hasta el 8 de febrero, para incorporarse a sus labores desde ayer a las 8:00 horas.“Hay mucho trabajo por hacer, muchos problemas que resolver, en eso estaremos concentrados, atendiendo el tema de seguridad pública que es principal, fundamental para esta administración”, declaró.

