A un año de que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició la revisión de la carpeta de investigación del caso “Villas de Salvárcar”, que hoy cumple ocho años, el Ministerio Público aún no ha solicitado ante el Tribunal de Control nuevas órdenes de aprehensión.Tampoco se han realizado más arrestos, dijo el fiscal Jorge Arnaldo Nava López.“Desde el año pasado, por instrucciones del gobernador Javier Corral y el fiscal general César Augusto Peniche, se instauró un comité para dar seguimiento a las acciones en esta investigación, aparte de la que ya se encuentra judicializada”, expresó.Para esta función, ordenó la creación de un grupo compacto que cuenta con nuevas líneas de investigación, aseguró.“Hay muchas acciones nuevas, líneas de investigación que no agotaron en su momento, hemos logrado reunir información diferente a la que ya se tenía y esto nos permitirá avanzar en la indagatoria”, afirmó el fiscal.Refirió que los nuevos datos recabados no cambian el sentido de los hechos, respecto a que la masacre fue ordenada por un grupo delictivo contra supuestos integrantes de otra célula criminal.Por este caso fueron sentenciados a 240 años de prisión Heriberto Martínez, José Dolores Arroyo Chavarría, Aldo Fabio Hernández Lozano y Juan Alfredo Soto Arias, quienes fueron encontrados culpables por la muerte de 15 personas y las lesiones de otras 10 en hechos ocurridos el 30 de enero de 2010.A los cuatro hombres se les condenó también al pago de la reparación del daño por concepto de indemnización y gastos funerarios por 629 mil 187 pesos para todos los familiares de las víctimas, es decir el pago de 41 mil 945 pesos por cada uno de los deudos.El 30 de enero del 2010, los ahora sentenciados y más hombres que en conjunto sumaban más de 10 arribaron en unas nueve camionetas a la calle Villas del Portal e irrumpieron en un domicilio donde se celebraba un cumpleaños, donde dispararon por alrededor de 2 minutos y medio contra de los asistentes.En Villas de Salvárcar destaca el parque construido por el Gobierno federal en memoria de las víctimas y en cuya entrada están 15 placas con sus nombres. Decenas de grafitis cubren bardas y paredes aledañas y, como en algunos postes, hay cruces negras pintadas sobre fondo rosa en recuerdo a su vez de los femenicidios.

