Cada vez más niños necesitan lentes

Cargando

Alrededor de 10 mil alumnos de primaria de esta ciudad fueron diagnosticados con problemas visuales durante el segundo semestre de 2017, dijo José Armando Rey Manríquez, director de Atención a la Diversidad y Acciones Transversales de la Subsecretaría de Educación y Deporte.El exceso de uso de tecnologías como el celular, los videojuegos y las tablets, es una de las causas principales a la que especialistas le atribuyen el problema.Victoria Arely, alumna de sexto grado de la escuela Miguel Enríquez Guzmán, dijo que su mamá la llevó a hacerse un examen de la vista luego de que ella le comentara que no alcanzaba a ver las letras del pizarrón.“No alcanzaba a ver las restas, no podía escribir las divisiones, por eso me llevaron a que me checaran”, relató.Ella se encuentra entre los estudiantes beneficiados ayer durante la entrega simbólica de 400 lentes a niños que no cuentan con el recurso para poder adquirirlos. Esto con el fin de mejorar su desempeño escolar.“Lo que se detecta generalmente es miopía y astigmatismo, nosotros tenemos que brindarles las herramientas necesarias para que puedan recibir una educación de calidad”, dijo Rey Manríquez.Indicó que en las estadísticas se observa una curva de aumento de diagnósticos, aunque explicó que esto también se debe a que años atrás no se contaba con las mismas tecnologías de detección.Es decir, que podía haber el mismo número de casos o un número similar, pero no eran detectados todos porque era imposible para los especialistas.En esta ciudad hay alrededor de 174 mil alumnos de primaria.En todo el estado, entre junio y diciembre del año pasado el programa detectó unos 20 mil estudiantes de entre 6 y 12 años con problemas visuales.De ellos fueron apoyados 6 mil y unos 3 mil específicamente de la Zona Norte, que es la que concentra el mayor número de alumnos.Los 400 apoyados ayer son parte de esos 3 mil que fueron seleccionados para el apoyo, dado el estado socioeconómico de sus familias.Para la realización de este programa fue necesaria una inversión de un millón 410 mil pesos, cantidad que fue otorgada por parte de la Federación y de la iniciativa privada. (Karen Cano / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.