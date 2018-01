Un predio abandonado que servía como tiradero de basura por habitantes del fraccionamiento Del Real fue limpiado ayer por una cuadrilla de nueve empleados de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio, se informó en un comunicado.Del lugar, ubicado en las calles Tizoc y Quetzalcóatl fueron retiradas bolsas de basura, llantas, maleza y hasta perros muertos, informó en el boletín Raúl Rodríguez Santillanes, director de la dependencia municipal.El informe indica que para evitar propagación de enfermedades o afectaciones mayores a los vecinos, los empleados municipales acudieron equipados con dos camionetas pick up así como una “volanta” para el retiro de los animales muertos.Además recabó la información necesaria para localizar y sancionar al propietario que tiene años que no le da atención alguna al predio, según los vecinos.Aunado a la sanción, el dueño deberá correr con los gastos de limpieza, pues era necesario retirar la basura de inmediato para evitar mayores problemas a los vecinos, se informó.“De la misma manera se solicitará al propietario que lo delimite como lo señala el reglamento de Aseo y Regeneración Urbana, para evitar que vuelva a ser usado para tirar basura”, señaló el funcionario municipal.En este caso se podrá aplicar la máxima sanción que aplica la dependencia, la cual es de 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), calculado en 8 mil 60 pesos.La dependencia refirió que durante el mes de enero ya se han sancionado a 56 propietarios de predios por motivos como el señalado, así como por tener autos chatarra en la vía pública, banquetas invadidas o daños al pavimento.Por esa razón, se hizo un llamado a los propietarios de predios a poder atención en los mismos y evitar situaciones como la señalada debido a que en estos casos no hay descuentos ni condonaciones.

