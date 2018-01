Recuerdan con carrera a Esmeralda

El canto de las Mañanitas por el cumpleaños de Esmeralda Castillo Rincón, no culminó con aplausos, sino con el grito de decenas de personas exigiendo justicia.Ayer, se cumplieron 23 años del nacimiento de la hija de José Luis Castillo, la misma que en mayo del 2009 desapareció en la zona Centro, dejando inconclusos sus sueños de ser veterinaria y festejar su quinceañera; tenía entonces 14 años.Con motivo de la fecha, ayer se realizó por tercer año consecutivo el ‘Esmeraldatón’, una carrera pedestre de un kilómetro que sus padres han celebrado en su honor desde el 2015.La actividad no sólo tiene el fin de honrar el recuerdo de su hija, sino también el de prevenir a las demás personas sobre el problema de las desapariciones.“Ahora mi hija cumple 23 años, y pues no está ella aquí con nosotros, pero no queremos que pase su cumpleaños sin festejárselo. Vamos a esperar a que mi Padre Dios un día tenga misericordia de nosotros y nos la devuelva”, dijo Martha Rincón, madre de Esmeralda.La convocatoria se realiza entre niños y adolescentes de diversas escuelas de la ciudad. Ayer se inscribieron unos 40.Los mismos corrieron desde el cruce las avenidas Juárez y 16 de Septiembre, sobre el corredor histórico del Centro, rumbo a Catedral, para dar vuelta sobre la avenida Vicente Guerrero y concluir en la mampara con la imagen de Esmeralda.Esta estructura se encuentra en medio de los diversos negocios del sector, y tiene el propósito de recordar que en ese lugar fue donde la menor fue vista por última vez.Frente a ésta, colocaron un pastel de cumpleaños con su fotografía, y fueron premiados los primeros tres lugares masculinos y femeninos de la breve carrera.“Yo no me siento segura en la calle, por eso no salgo. Y creo que esto es importante, para decirle a todas que se cuiden”, dijo Paola García, de 12 años, estudiante de la primaria Francisco González Bocanegra.Ella fue el segundo lugar de la contienda, y dijo sentirse muy contenta de haber participado en la actividad.A lo largo del recorrido, voluntarios se colocaron con cartulinas en donde se leían algunas recomendaciones tales como no andar sola en la calle, no confiar en las personas que se conocen a través de las redes sociales y desconfiar de los anuncios que ofrecen mucho dinero a cambio de poco trabajo.Estas mismas fueron colocadas en la espalda de los participantes.“Se siguen desapareciendo jóvenes, niñas y niños, aunque nuestras autoridades dicen que no, lo miramos que se siguen desapareciendo. Por eso tenemos las cartulinas con las medidas de precaución”, dijo Martha Rincón. (Karen Cano)