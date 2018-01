Muere adolescente entre llamas de su casa

Un par de muebles reducidos a fierros retorcidos, fue lo único que quedó de la casa número 20 de la vecindad donde la madrugada de ayer un incendio cobró la vida de un menor de 17 años.En el sitio, los vecinos dijeron no conocerlo, aunque no dudaron al momento del siniestro y trataron infructuosamente de apagar las llamas.“Yo tengo una semana de vivir aquí, pero como nos tocó el fin pasado que hicieron mucho ruido por una fiesta, anoche (madrugada de ayer) que escuchamos los gritos, no le dimos importancia”, relató una de las residentes del lugar.Ella dijo que apenas la semana pasada se había registrado otro incendio en los departamentos ubicados frente al ahora siniestrado, aunque en ese lugar no habitaba nadie.En el lugar de los hechos, no fue posible contactar a nadie que diera información sobre la víctima, y sólo trascendió que vivía solo y que su familia era de El Paso, pero nada de eso pudo ser corroborado.El incidente se registró a las 2 de la mañana de ayer domingo, en una vecindad ubicada en el cruce de las calles Pitiquito y Ramón Rayón de la colonia Juanita Luna de Arrieta al poniente de la ciudad.Agentes estatales sólo confirmaron que el varón que falleció tenía 17 años. Al lugar acudió una máquina del Departamento de Bomberos y un camión cisterna para controlar el fuego.Este medio buscó contactar con las autoridades, pero las llamadas no fueron atendidas hasta el cierre de esta edición; además, no se dio a conocer una versión oficial de las posibles causas del incendio por otro medio.Datos periodísticos indican que Del primero de noviembre de 2017 al viernes 26 de enero, en la ciudad se habían sido registrados 715 incendios, ocasionados en su mayoría por personas que dejaron el calentón encendido dentro de la casa mientras dormían, de acuerdo con la Dirección de Protección Civil.La cifra, sin embargo, es menor a la del mismo período de la temporada invernal pasada, en la que se atendieron 995 reportes, aunque mucho mayor que el total de incendios en el verano pasado –de junio a agosto–, con 616 reportes. (Karen Cano / El Diario)

