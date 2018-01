Vinculan a uno por homicidio y lesiones

Un Tribunal de Control vinculó a proceso penal a un hombre por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, sucedidos en marzo del año pasado.El sospechoso es José Antonio Mauricio Rodríguez, apodado “Titón” o “Tintón”, cuyo abogado defensor interrogó al sobreviviente para evidenciar que al momento de los hechos estaba ebrio y con ello logró que los ilícitos quedaran acreditados como homicidio simple y no calificado.El hecho que se le atribuye a Mauricio Rodríguez sucedió entre las 01:00 y 02:00 horas del 26 de marzo de 2017, cuando él y otro hombre apodado “Pinino” llegaron al cruce de las calles Santiago y Leandro Valle de la colonia Fronteriza, en donde dispararon en contra de Alexi Santiago Canela y contra otra persona.Canela fue trasladado al Femap pero cuando lo ingresaron ya no contaba con signos vitales, a consecuencia de una laceración encefálica y cardiopulmonar ocasionada por los proyectiles de arma de fuego que recibió. El sobreviviente sufrió una lesión en el área del cuello del lado derecho, indicó un agente del Ministerio Público (MP) en una audiencia pública.El viernes pasado ante el Tribunal de Control, el abogado defensor de “Titón” interrogó a la víctima que sobrevivió a la agresión –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– y éste indicó que el lugar de los hechos estaba muy obscuro, los atacantes portaban gorras y reconoció que al momento de la agresión ya se encontraba en estado de intoxicación pues tenía más de cuatro horas bebiendo cerveza.Además el testigo afirmó que no podía recordar bien quién les había disparado.

