Aniquila alza de precios a miles de negocios

En septiembre de 2017 Angélica Carrillo decidió rentar un local y formalizar su negocio de manualidades.Sostener el costo del alquiler de 5 mil pesos mensuales más servicios se complicó, por lo que al poco tiempo optó por compartir renta con proveedores. Sin embargo, a los escasos tres meses, cuando estos últimos le quedaron mal y sus ventas no fueron suficientes, Angélica tuvo que desistir y cerrar su negocio.En medio de un boom de construcción de plazas comerciales y apertura de negocios, a la par, datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) dan cuenta de otro escenario: el cierre de establecimientos.La información actualizada al primer trimestre de 2017 refiere que en ese período se contabilizaron 2 mil 180 negocios que cerraron en el estado de Chihuahua.La cifra es superior en un 27 por ciento en comparación con los mil 708 reportados en el primer trimestre de 2016.Erika Donjuán Callejo, directora de Agencia Estadística de Mercados (AEM), explicó que el acelerado crecimiento de la economía visto en 2015 y 2016 generó expectativas positivas que incentivaron a los inversionistas a construir y aperturar negocios.Sin embargo, en 2017 el escenario fue distinto, pues los datos comenzaron a mostrar desaceleración.De los 2 mil 180 negocios cerrados en los primeros tres meses de 2017, en 594 la principal fueron las bajas ventas, en 135 que el negocio era menos rentable de lo esperado, en 277 fue por razones personales y en otros mil 174 no se especificó el motivo.En 2016, de los mil 708 cierres en un total de mil 003 se informó que la razón primordial fueron las bajas ventas y 705 otros impulsos no detallados.La directora de Agencia Estadística de Mercados (AEM), Erika Donjuán Callejo, explicó que el acelerado crecimiento de la economía visto en 2015 y 2016 generó expectativas positivas que incentivaron a los inversionistas a construir y abrir comercios. Sin embargo, en 2017 el escenario fue distinto, pues los datos comenzaron a mostrar desaceleración.“La economía sigue creciendo, pero ya no a pasos tan agigantados como lo vimos en 2015 ó 2016 y que generó ese boom de inversiones”, señaló.La especialista mencionó que en este contexto es probable que los inversionistas estén encontrando un exceso de competencia, principalmente si la construcción de plazas no está justificada en un estudio de mercado que apare la demanda de un servicio.“Si todo se hace con base en especulación el mercado tiende a saturarse y los negocios encuentran mucha rivalidad”, indicó.La edificación de plazas comerciales comenzó a acelerar en la ciudad a finales de 2015 y la tendencia perduró durante 2016 y 2017, de acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Profesionales e Inmobiliarios (Ampi).El monitoreo de la agrupación indica que se erigieron en las principales avenidas, como Gómez Morín, Ejército Nacional y Francisco Villarreal Torres. Lo anterior debido al retorno de la confianza en la economía local.Erika Donjuán insistió en que los indicadores tanto de generación de empleos como de ventas ya marcan un avance más pausado, lo que genera riesgos para las grandes inversiones.La Encuesta Nacional de Establecimientos Comerciales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que mientras en 2016 se vieron tasas de crecimiento en ventas de hasta un 68 por ciento, en 2017 no se rebasó el 6 por ciento.Luis Alamilla Ocaña, economista del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) señaló que la caída en el poder adquisitivo de la población sesga el ambiente de negocios en la región.Con un menor consumo es complicado mantener el nivel de ingresos necesarios para sostener los establecimientos, apuntó.Gilberto Cueva Pizarro, presidente de por Cámara Nacional de Comercio (Canaco) coincidió en que la inflación ha repercutido en el consumo y por ende en los ingresos de los comerciantes.Para este año economistas visualizan que seguirá el crecimiento económico en la localidad, aunque a menores ritmos.

