Recorte de recursos aviva la violencia

Relacionadas Reforzará Policía Federal operativos en la ciudad

Sectores de la sociedad criticaron el recorte de fondos federales destinados a la seguridad pública en esta frontera, lo que consideraron avivará aún más la violencia.José Márquez Puentes, integrante de la asociación civil Ciudadanos Vigilantes, señaló que es preocupante que la Federación entregue menos recursos cuando lo correcto es que los aumente.Calificó como indignante el hecho de que Juárez entrega gran cantidad de dinero mediante impuestos como el IVA y el ISR mientras el Gobierno federal poco le retribuye.“Veo una injusticia fiscal que nos afecta a todos. Es algo que tiene que verse con mucha atención porque no sólo se afectará la seguridad, sino la infraestructura. Debemos manifestar nuestra indignación y buscar que tanto el Estado como la Federación contribuyan con lo que Juárez genera de impuestos”, dijo.Hernán Ortiz Quintana, director de la organización Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), dijo que más que la disminución del recurso, lo que debe cuestionarse son los esquemas de seguridad que han sido aplicados en la última década.Desde su punto de vista, la cantidad de asesinatos, robos y otros delitos que se cometen hoy es un indicador de que los recursos no han sido invertidos correctamente o de que hay asuntos pendientes por resolver.“Más que observar que nos quitaron parte del presupuesto, deberíamos revisar cómo lo estamos gastando”, señaló. “Los niveles de violencia están igual que hace 10 años”.La diputada Leticia Ortega Máynez, del partido Morena, opinó que esta reducción de fondos ocurre en medio de un año electoral y no debería permitirse.“Me parece que es una irresponsabilidad siendo que Juárez es una de las ciudades conflictivas de la República Mexicana en donde se puede incrementar la inseguridad y la violencia. Pienso que es importante ir por esos recursos. No podemos dejar que nos dejen en el abandono”, afirmó.A pesar del repunte de la inseguridad, Ciudad Juárez recibirá un millón 52 mil 591 pesos menos que el año pasado derivados del Fondo para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg).Además, en el rubro de la prevención delictiva los apoyos federales también serán menores, pues en esta ocasión la ciudad recibirá poco más de 8 millones de pesos cuando en 2016 esta cifra fue de más de 42 millones.El recorte de fondos federales impactará en el combate a la violencia al reducir la compra de nuevo equipo para los policías, dijo el secretario de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Realivázquez Domínguez.“Esperábamos que nos dieran un poco más, no una reducción”, anotó el jefe policiaco, quien justificó, sin embargo, la razón por la que la Federación disminuyó el presupuesto de este año del Fondo para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg).“Es porque se están sumando más municipios al fondo (Fortaseg), porque el problema de violencia no es nada más en Juárez, de los homicidios o la violencia, ha sido en todo el país”, anotó Realivázquez.El titular de la corporación dijo que “claro que va a afectar, ya sea en equipamiento para los policías, pero no fuimos afectados como otros municipios, a los que sí se les redujo de manera significativa el presupuesto”.Para Realivázquez, hay que ver la reducción de forma objetiva, “pues no es mucho lo que se reduce. Esto es a raíz de que el problema de violencia no es nomás en Juárez” y tampoco es algún tipo de represalia o discriminación contra esta ciudad, aseguró.Apuntó que todavía no se sabe el impacto directo que tendrá el recorte en las tareas de prevención en la ciudad, pues se sabrá hasta que llegue el recurso, que ya viene etiquetado.“Volvemos a lo mismo, el cambio del nuevo sistema de justicia penal nos afectó a todos”, atribuyó el titular de la SSPM la baja presupuestal de este año en materia de seguridad para esta frontera.Con la reducción de recursos, el Municipio tendrá que ser muy creativo, declaró ayer el alcalde en funciones, Alejandro Loaeza Canizales.“Tendremos que ser muy creativos, muy ingeniosos, muy eficientes con el recurso para poder llevarlo de la mejor manera y que no se vea la afectación en ese decremento, en la aportación federal”, manifestó.Loaeza termina hoy su período al frente de la Presidencia Municipal por 15 días, ya que asume nuevamente el alcalde Armando Cabada Alvídrez, quien había solicitado licencia al Ayuntamiento para ausentarse.Dijo que en este tiempo hubo altibajos en el tema de seguridad, “como ha sido la característica de nuestra ciudad”.“El trabajo ha sido fuerte, hemos estado muy pendientes de esos temas, hemos estado en reuniones constantes, desafortunadamente tuvimos en estos 15 días que me tocó estar a cargo del Gobierno días difíciles, pero también días muy buenos donde el trabajo se ha visto reflejado”, afirmó. (F. Aguilar / J. Olmos / A. Castañón / El Diario)