Las obras de construcción del Centro de Inteligencia Artificial (CIA) en terrenos del Ex Hipódromo y Galgódromo de Ciudad Juárez, y la ampliación de las oficinas de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) en Pueblito Mexicano, se encuentran sin iniciar a pesar de que la licitación concluyó y el contrato fue asignado el 19 de enero.La empresa Construcciones y Urbanizaciones Mad ganadora de ambos contratos, debió haber iniciado obras en los primeros cinco días como se estipula en la convocatoria de licitación, sin embargo, una semana después de los fallos, no han firmado siquiera el contrato.El subsecretario de Obras Públicas de la Frontera, Andrés Carbajal Casas, rechazó que se trate de insuficiencia presupuestal el motivo de los retrasos y atribuyó la demora en la firma de contratos y entrega de anticipos a “cuestiones burocráticas”.Sin embargo, en esa misma situación se encuentran las obras del Parque Central cuya empresa contratista que ganó el contrato en diciembre pasado, no ha recibido tampoco el anticipo, aunque la compañía decidió avanzar con sus propios recursos con las obras, de acuerdo con Carbajal Casas.El funcionario señaló que en los tres casos, los retrasos son por cuestiones administrativas de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.Indicó que en las oficias del SIDE, la propuesta que ganó el contrato ofreció un precio de un millón 670 mil pesos, mientras que por la construcción de la primera etapa del Centro de Inteligencia Artificial, una oferta de 11.1 millones de pesos.Carbajal Casas añadió que los trabajos del CIA también se encuentran retrasados por que la UACJ entregó incompleto el levantamiento topográfico que se requería para iniciar las obras en los terrenos aledaños al edificio principal del Ex Hipódromo y Galgódromo.El complejo –ubicado en la avenida Vicente Guerrero– forma parte del Centro de Investigación y Transformación de Tecnologías Avanzadas (CITTA), que se comenzará a construir en marzo, que incluirá también un Centro de Innovación en Moldes y Troqueles.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.