Vandalizan memorial de mujer asesinada

La comunidad de artistas “grafiteros” de Ciudad Juárez, activistas y familiares de Lilia Alejandra García Andrade, denunciaron a través de redes sociales acciones de vandalismo en su memorial, luego de que alguien realizara unas pintas en la mampara que explica dónde, cuándo y cómo fue asesinada.“La forma en que ella fue asesinada hace que cuando menos le tengamos el más mínimo respeto, aun cuando no la hayamos conocido. La forma que nos arrancan a nuestras hijas es tan cruel que cualquiera debería sensibilizarse a esta situación”, dijo Norma Esther Andrade, madre de Lilia Alejandra, a través de una llamada telefónica.Lilia Alejandra era una menor de 17 años, desaparecida el 14 de febrero de 2001. Una semana después de su desaparición sus restos fueron encontrados en un predio baldío que se encuentra donde ahora está la tienda departamental conocida como Costco, sobre la avenida tecnológico.Desde entonces, su familia se ha abocado a acciones de procuración de justicia. Su madre fundó la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, y debido a su activismo ha sido víctima de atentados contra su vida desde el 2011.Por esta razón no vive en Ciudad Juárez, aunque se mantiene en comunicación con familiares de otras desaparecidas que permanecen aquí.“A mí me avisaron el viernes, me mandaron un mensaje enseñándome lo que le hicieron a la mampara (…) a mí lo que me llama la atención es que son pintas rosas, el color que usamos para la lucha contra los feminicidios”, dijo.La estructura forma parte de una campaña de concientización que iniciaron en 2015, a través de la que colocaron mamparas en los puntos donde las menores fueron vistas por última vez.En ellas se lee la pregunta ‘¿Sabes que pasó aquí?’ y luego relatan lo sucedido.“Es como una reconstrucción de la memoria para que las generaciones de jóvenes, que no conocen lo que sucedió en los 90 y los 2000 porque eran unos niños, sepan lo que está pasando”, dijo.Además, con ello se pretende prevenir a las mujeres que están obligadas a transitar solas por la ciudad, para que estén alertas en su entorno y se protejan.“Es un mensaje para la jóvenes, en ese lugar dónde apareció Alejandra habían violado a dos jovencitas que atravesaban para cruzar el predio. Es para decirles que dejen de jugar en el teléfono, que pongan atención, se protejan y se cuiden”, dijo.Los restos de Alejandra se encontraron frente a la empresa maquiladora donde trabajaba entonces, y dejó en la orfandad a dos niños que entonces tenían 2 años y 2 meses de edad.Ellos, junto con su abuela, habrían venido a Ciudad Juárez apenas el pasado 5 de enero, con la finalidad de darle mantenimiento a la mampara que hasta entonces sólo estaba deteriorada por el clima y el tiempo.“Que haya sido de color de rosa lleva implícito todo lo que hacemos las madres de hijas desaparecidas, le taparon el rostro y todo lo que ahí dice, sólo les recuerdo que nuestra lucha no es sólo por nuestras hijas, sino también por las hijas de todas”, dijo.Además de esta estructura, existen otras dos. Una en memoria de Silvia Arce, desaparecida el 11 de marzo de 1998 a los 29 años; y otra de Esmeralda Castillo Rincón, quien desapareció el 19 de mayo del 2009 a los 14 años.Ambas se encuentran en la zona centro de la ciudad, y la última también ha sido dañada con pintas en meses anteriores.A través de las mismas redes sociales, activistas y artistas que se dedican al “grafiti” expresaron su enojo ante la situación, dado que consideran el hecho una total falta de respeto y no un acto de expresión.En el transcurso de la tarde de ayer, algunos de ellos acudieron a restaurar la estructura.