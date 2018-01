Semáforos sin sincronía 'ahorcan' la movilidad

Cargando

Circular por Paseo Triunfo de la República, de la curva de San Lorenzo a la avenida De las Américas, sin detenerse en cada semáforo es casi imposible en las horas pico de tránsito.Al recorrer ese trayecto de casi 3.5 kilómetros un automovilista puede hacer alto hasta en 10 de los 12 semáforos que hay.Este mismo panorama se aprecia por otros rumbos de la ciudad, donde las principales avenidas lucen aglomeradas durante la entrada y salida de los trabajos o escuelas –entre 7 y 9 de la mañana, o por la tarde, de 3 a 5–, lo que resulta ‘un infierno’ para los conductores debido al tiempo que tardan en recorrer distancias cortas en medio de largas filas de vehículos.“Tomo todos los días la Paseo Triunfo de la República y la López Mateos para ir a mi trabajo en la mañana, y para salir a comer a las 2 de la tarde. Para llegar siempre es un caos y luego la gasolina está bien cara y rinde muy poquito”, dice Francisco Bocanegra, quien labora en el área del Pronaf.La situación, como expone el conductor, genera estrés y gasto de combustible.Pero alcanzar la luz en verde en horas de mayor tráfico no es cuestión de suerte. Especialistas en urbanismo y conducta humana aseguran que la mala sincronización de los semáforos ocasiona el problema vial que tiene esta frontera y que, a pesar de que muchos no lo notan, desencadena problemas económicos y sociales que pueden llegar a ser muy graves.Gastos extra de gasolina, estrés que deriva en la pérdida de horas-hombre en el trabajo y hasta conflictos familiares, son parte de las repercusiones del tráfico en una ciudad que registra un padrón vehicular de millón y medio de unidades, dice Agustín González Medrano, perito en Obras Públicas y urbanista.“Las filas enormes en los cruceros repercuten en el avance de la ciudad, se pierden horas-hombre en el trabajo como en la escuela y en la casa”, afirma.Para los automovilistas atorarse en el tráfico es el pan de cada día.Los aspectos sociales del estrés ocasionado por situaciones que no se pueden controlar, como ésta, contribuyen al quebrantamiento social y entonces hay personas con menos tiempo y con más ira, dice la socióloga Karla Gallardo, quien agrega que estas actitudes son efectos que finalmente las personas se llevan a la casa y al trabajo.“¿Qué pasa cuando hay una verdadera emergencia, cuando hay una situación de riesgo como la mala planificación urbana y las pocas propuestas viables para solucionar un problema de transporte ineficiente? Nos vulneran aún más”, añade.Muchos autos,poca sincroníaPara efectuar la sincronía en las arterias principales se mide la distancia de semáforo a semáforo y la velocidad permitida para circular por el sector –la máxima en la marcha urbana es de 60 kilómetros por hora– y con base en lo que arrojen esos datos se calcula el tiempo de encendido de luz verde, explica José Conrado López, titular de la Dirección de Control de Tráfico del Municipio.Sin embargo, para el funcionario la circulación en horas pico puede afectarse por la demanda vehicular, autos varados, camiones de carga, transporte de personal o choques.“Esto afecta y retrasa la ola verde –que se presenta cuando, a una velocidad de 60 kilómetros por hora, puede recorrerse toda una avenida sin pararse en un solo semáforo en rojo–”, agrega. El período de cambio de las luces en un crucero es de 200 segundos, 50 por semáforo.El desajuste de sincronía se debe a fallas por inclemencias climatológicas, tanto lluvia como fuertes vientos, ya que el desabasto de la corriente eléctrica genera desprogramaciones y retraso de horas en los controladores de semáforos, lo que también sucede con frecuencia.Pero para el urbanista Agustín González Medrano hay fallas más grandes que las de los aparatos: las humanas.“Deben sincronizar los semáforos para que un auto que avance a 40 kilómetros por hora jamás se detenga desde la curva de San Lorenzo hasta la zona Centro. El tiempo estimado para una rotación de luces por crucero es de 100 segundos”, explica.“Las autoridades dicen que el problema se debe a que aumentó el número de vehículos, pero esa es una razón de más para que apliquen sistemas nuevos, pero lo ignoran o no le ponen atención, no es posible que no se den cuenta”, asevera el experto en movilidad urbana.De acuerdo con la Radiografía Socioeconómica de Ciudad Juárez 2017 del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), en la ciudad circulan poco más de 580 mil automotores.De acuerdo con testimonios de conductores, los mayores embotellamientos ocurren en las avenidas Adolfo López Mateos, De Las Torres, De La Raza, Plutarco Elías Calles, Paseo Triunfo de la República, Tecnológico y Ejército Nacional.Una de las más conflictivas es la Tecnológico, que inicia en el bulevar Zaragoza y termina en la calle Pedro Rosales de León, de acuerdo con Control de Tráfico del Municipio. En ese recorrido hay 15 cruceros. Por ahí circulan 79 mil 506 vehículos por día en ambos sentidos, según la última medición efectuada del 22 al 29 de abril de 2015 por el IMIP.Esta avenida tiene cuatro carriles con un aforo de 8 mil vehículos en ambos sentidos en la hora de mayor demanda, lo que indica que se halla a su total capacidad. Es la más saturada de la ciudad con 4 mil vehículos por sentido en las horas de máxima demanda. Esto significa que en cada carril se mueven mil vehículos por hora.En segundo lugar de aforo se encuentra la avenida Francisco Villarreal, con 70 mil 292 vehículos diarios en los dos sentidos. El tercer sitio lo ocupa De las Torres, con 67 mil 413, y en cuarto el bulevar Juan Pablo II con 58 mil 832.En quinto lugar se ubica la avenida Ejército Nacional con 52 mil 695 automotores diarios, en sexto Manuel Gómez Morín con 52 mil 24 y en séptimo lugar Antonio J. Bermúdez con 40 mil 215, de acuerdo con el reporte.Las horas picoEntre 7 y 8 de la mañana, 1 y 4 de la tarde, y 5 y 6 de la tarde se complica el tráfico. Son las horas pico.“Vivo atrás del aeropuerto. O sea, para poder llegar de mi casa al trabajo en la mañana hago una hora. En invierno, súmale, pues que sales a calentar el carro unos 15 minutos antes. Ya es una hora y 15 en la mañana, diario que estaba prendido el carro, consumiendo gasolina entre el tráfico y semáforos”, cuenta Anuar Escobedo, un automovilista.“En la mañana sí te atoran mucho, sobre todo el de la Teófilo (Borunda) y Tecnológico, donde está el Parque Central”, expone.El problema, insiste González Medrano, son los semáforos. Éstos no pueden durar más de 25 segundos en verde y actualmente tardan en cambiar más de 70. “Con eso se desalojaría todo, es el tiempo ideal. Las filas largas se forman porque los semáforos duran mucho y al revés, es un círculo vicioso”.Pero el titular de la Dirección de Control de Tráfico dice que es la cantidad de autos lo que lo complica todo.La dependencia cuenta con un vehículo a través del cual se hacen ajustes a los semáforos reportados por la ciudadanía, y cada controlador tiene un reloj interno que se empareja en todos los cruceros.En esa área hay dos personas, un supervisor y un ayudante. Ellos hacen todo el trabajo de sincronía.Para González Medrano, el área de Control de Tráfico no está en manos de un especialista en la materia y cuestiona que quienes están al frente de la actividad que mueve a miles de autos no tengan ni carrera universitaria. (Javier Olmos / El Diario)En corto•De acuerdo con la Radiografía Socioeconómica en el 2017 del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), en la ciudad circulan poco más de 580 mil automotoresLas más transitadasVía Autos por díaTecnológico 79 mil 506Francisco Villarreal 70 mil 292De las Torres 67 mil 413Juan Pablo II 58 mil 832Ejército Nacional 52 mil 24Antonio J. Bermúdez 40 mil 215Fuente: IMIP