Buscan candidaturas 7 priistas juarenses

Siete juarenses se registraron ayer para contender por las candidaturas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a las diputaciones federales en tres de los cuatro distritos con cabecera en Ciudad Juárez.Mientras que en el distrito 03 se registraron cinco priistas por la candidatura, en el distrito 04 no hubo ninguna manifestación de intención.En el distrito 01 se postuló la actual diputada local Adriana Fuentes Téllez, quien de 2012 a 2015 representó el mismo distrito en la Cámara de Diputados.En el distrito 02, que tiene cabecera en Juárez y se extiende a los municipios rurales de Ahumada, Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Guadalupe, Ignacio Zaragoza, Nuevo Casas Grandes y Praxedis G. Guerrero, se inscribió Gerardo Fierro García, hijo del exdiputado local Gerardo Fierro Archuleta.En el distrito 03 se registraron la senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza; el síndico municipal de Juárez con licencia, Héctor Aarón Yáñez Limas; la actual dirigente estatal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Gloria Porras Valles; el médico Ariel Díaz de León Herrera y la ex diputada local y exdirigente local del PRI, Mayra Chávez Jiménez.En el primer día de prerregistros para las diputaciones federales y senadurías por el principio de mayoría, el PRI recibió 12 solicitudes, todas para diputados.Hasta hoy se espera el registro de los aspirantes al Senado de la República por Chihuahua: el del exgobernador José Reyes Baeza Terrazas, quien ayer renunció a la Dirección General del ISSSTE, así como el de la diputada federal por Juárez y actual secretaria General de la dirigencia estatal del PRI, Ana Georgina Zapata Lucero.Entre los aspirantes a las diputaciones federales que ayer entregaron su documentación a la Comisión Nacional de Procesos Internos del Comité Ejecutivo Nacional del PRI destaca la participación de las dos senadoras por Chihuahua: Lilia Merodio y Graciela Ortiz González, esta última por el distrito 09 con cabecera en Hidalgo del Parral, distrito que históricamente ha sido benévolo para el PRI, pues está integrado por municipios serranos, en donde ha obtenido la mayor cantidad de votos.El miércoles 24 de enero Graciela Ortiz solicitó licencia para separarse del cargo de senadora, con efectos a partir del 27 de enero y al 16 de febrero, petición que fue aprobada en votación económica por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.La suplente de Graciela Ortiz es Georgina Zapata, quien aspira a la senaduría.Ortiz dijo que la historia no juega y tendrá que hacer una campaña a la altura que la ciudadanía requiere para obtener el apoyo del electorado.En el caso de Lilia Merodio no hay registro en la Gaceta del Senado de que haya solicitado licencia para separarse de su función, pero su suplente es Adriana Terrazas Porras, única aspirante priista a la candidatura para la presidencia municipal de Ciudad Juárez.Merodio afirmó que ella es garantía de triunfo para su partido y que cuenta con la experiencia legislativa suficiente para representar a los juarenses, mientras que el síndico Héctor Aarón Yáñez Limas mencionó que cuenta con el apoyo de más de cien mil juarenses que votaron por él en las pasadas elecciones.Por acuerdo de la Comisión Nacional de Procesos Internos se modificó el horario y plazo para la recepción de las solicitudes y los documentos de los aspirantes a ambos cargos legislativos federales, por lo que hoy continuará abierto el plazo de las 10:00 a las 18:00 horas.Antonio Valdivia González, dirigente estatal de la CNOP, presentó su registro como precandidato a la diputación federal por el distrito 05 con sede en Delicias, actualmente este distrito es representado por el cantante Antonio “Tony” Meléndez.Por el distrito 08 de la capital del estado, se registró Minerva Castillo, quien fuera diputada federal entre los años 2012 y 2015, por lo que presentó licencia a su cargo como directora administrativa del ISSSTE, este distrito es encabezado actualmente por Alejandro Domínguez, quien busca convertirse en alcalde de Chihuahua. (Con información de Miguel Silva / El Diario)

