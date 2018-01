Reprobados en mate

Adriana Zandate y Jesús Cano son dos estudiantes del tercer grado de secundaria. No se conocen entre sí, pero tienen muchas cosas en común, acuden a una escuela pública y comparten los mismos problemas que la mayoría de los alumnos en ese grado escolar: la dificultad para entender Matemáticas.“Me siento cómoda con mi maestro porque sí explica, pero nadie entiende nada. Todos salimos mal en matemáticas este último examen”, dice Adriana estudiante de la Escuela Secundaria Técnica 37.Como ellos, al menos el 65 por ciento de los estudiantes en ese grado en el estado de Chihuahua tienen conocimiento insuficientes en la materia, revelan resultados la Prueba del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) 2017.Es decir que enfrentan dificultad para resolver problemas de fracciones, decimales o ecuaciones, aprendizajes claves del currículum. Sólo 5 por ciento alcanza conocimientos sobresalientes.Aun cuando Adriana se esfuerza por igual en todas sus materias, desde siempre las matemáticas le han obligado a enfocar más su atención.“Al principio nos pusieron a hacer divisiones y sumas, y muchos batallaron”, afirma, argumentando que para el grado en el que va, la currícula ya exige que debieran dominar operaciones algebraicas que son aún más complicadas.Jesús Cano, alumno de la Escuela Secundaria Federal 3, dice que pese a la complejidad de la asignatura, esta representa una de sus favoritas.“Mi maestro de matemáticas es muy comprensivo, si no puedes hacer algo él te hace a un lado para enseñarte y explicarte por separado”, expresa el adolescente.Para la maestra Norma Sosa, quien da clases de matemáticas en la Escuela Secundaria Técnica 64, el problema es multifactorial y se viene arrastrando desde muchos años atrás.De hecho el reporte oficial de Planea, la SEP advierte que la educación no está alcanzando su cometido de romper con la herencia generacional de la pobreza y la deficiencia de aprendizaje entre los grupos socioeconómicos favorecidos y desfavorecidos.“Históricamente siempre hemos estado muy bajos en cuestión de aprovechamiento. Es una de las asignaturas más complejas para el estudiante, y esto se respalda además con una cultura de rechazo hacia las matemáticas”, menciona Sosa.Planea es un examen de conocimientos, que tiene como propósito general conocer la medida en que los alumnos logran el dominio de un conjunto de conocimientos esenciales, en diferentes momentos de la educación obligatoria.Los resultados en mención refieren al ejercicio realizado durante el mes de junio del 2017; la evaluación se hizo de manera simultánea en 273 escuelas secundarias del estado, para lo que se seleccionó una muestra de 26 mil estudiantes chihuahuenses.“En cada plantel educativo de Secundaria en la entidad fueron 80 estudiantes quienes realizaron la prueba, al haber sido preseleccionados a nivel nacional”, informó entonces la directora de Evaluación y Planeación de la Secretaría de Educación y Deporte, Marcela Herrera Sandoval.Se trata de un instrumento con el cual la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y autoridades estatales, buscan tener un panorama general sobre el aprendizaje de estudiantes de tercer grado de secundaria, principalmente en el área de lenguaje y comunicación —comprensión lectora—, así como en matemáticas.Tan sólo en la región, fueron mil 200 los estudiantes que realizaron el examen.Los resultados estatales indican que del total de alumnos evaluados sólo 5 por ciento logró una calificación excelente, es decir, un dominio perfecto de lo que les ha sido enseñado en sus clases.Otro 8.8 por ciento demostró un aprovechamiento sobresaliente; y el resto resulto sólo haber aprendido lo más básico, o ni siquiera eso. Es decir, que sólo 13.8 de la muestra tuvo un aprovechamiento satisfactorio.La media nacional de estudiantes que tienen un dominio insuficiente en matemáticas es de 64.5; el estado cuenta con el 64.9 por ciento de sus alumnos en ese nivel, ocupado así el lugar número 19 de los 29 estados evaluados, en relación al bajo aprovechamiento de los estudiantes.Adriana comenta que no se siente sorprendida de que algunos de sus compañeros tengan complicaciones al momento de realizar operaciones simples como divisiones o multiplicaciones; aun y cuando eso les fue enseñado en la primaria.“Tal vez los maestros de la primaria los pasaron sin saber que no saben lo básico. Ahora estoy en un tema de ecuaciones cuadráticas, lo difícil de matemáticas son los pasos para resolver los problemas, ya que es confuso, siempre me estreso cuando algo no me sale y termino ‘reborujada”, afirma.Aunque este último bimestre sacó 7.8, debido a que le bajó puntos la falta de una tarea, el próximo bimestre espera sacar mínimo un 8 y ponerse al corriente.“En la secundaria lo que más se dificulta es el álgebra, para el alumnos es muy difícil pasar de la aritmética al álgebra pues requiere un nivel más alto”, dice Norma Sosa.Y esa es sólo de una de las cosas que han generado, de manera histórica, una sensación de antagonismo entre los estudiantes respecto a la materia.Pero además, los programas académicos destinados a las aulas por parte de las autoridades educativas no han sabido sortear el obstáculo.“Se ha demostrado con diferentes estudios que los planes y programas de enseñanza no son los más adecuados. Están muy saturados de contenido y es algo que el alumno no puede aprender, no porque no tenga la capacidad, sino porque está por encima de su nivel cognitivo”, menciona.Dice además que, por ejemplo, en las escuelas privadas el nivel de alumnos destacados es superior debido a que cuentan con grupos más pequeños, a los cuales se les puede brindar una atención casi personalizada.“En las escuelas públicas tenemos una gran cantidad de alumnos por grupo y eso no permite, por más que uno quisiera, brindar la atención adecuada. Ese es un problema que influye bastante”, añade.Jesús Ortega tiene un promedio de 8.7, y admitió que algunos de sus compañeros no ponen nada de empeño en esa materia.“Tienes que poner mucha atención porque si se te olvida o se te pasa el procedimiento, sale erróneo. A lo mejor los alumnos no ponemos mucha atención, aunque en mi caso sí”, dice.Por ello consideró que es muy necesario que todos los estudiantes, al igual que él, cuenten con profesores que brinden asesorías personales a quienes se les dificulte la asignatura.Sosa asegura que es necesario revisar los programas educativos, pero mientras tantos, padres y madres de familia deben de poner empeño en la enseñanza dentro del hogar.“Estamos atravesando por una etapa en donde, contrario a nuestra época, se aprende más afuera de la escuela que dentro de ella. Ahora es muy útil, se le acostumbra al alumno a que pueda utilizar el internet, yo en lo particular manejo mucho herramientas como tutoriales en línea con ellos”, dice