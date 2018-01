... y en Zaragocita sigue calle destrozada

Habitantes de la calle E. Marines, en la colonia Zaragocita, siguen atrapados sin poder sacar los autos de sus patios debido a que las autoridades estatales no han reconstruido en su totalidad la calle que se destruyó tras el paso de grandes corrientes de aguas negras que tomaron ese cauce luego de que colapsara el colector Independencia.Además, acusaron, están batallando porque la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (Jmas), responsable de los trabajos de reparación del colector dañado, corta el suministro de agua durante el día, sobre todo entre las 11 de la mañana y las cuatro de la tarde.“Pues ahí la llevan, lo que sí, es que estamos batallando porque cierran la llave del agua desde la mañana hasta la tarde. Seguimos atrapados porque todavía no hay por dónde sacar los muebles (vehículos)”, comentó Norma Alicia, quien vive en la calle destruida.El problema se presentó en la colonia desde el pasado jueves 11 de enero cuando un colector debajo del bulevar Independencia colapsó.El incidente ocasionó que las aguas negras se desviaran a su cuadra, lo que así sucedió durante casi dos semanas.El pasado lunes 22 de enero, la JMAS logró controlar el derrame de aguas residuales que surgía del colector Independencia al habilitar otra tubería calles arriba, lo que permitió que pudiera ingresar al sector una cuadrilla de trabajadores de la descentralizada que repara cada conexión domiciliaria dañada, trabajos que actualmente se realizan.La Junta ha estado dotando de agua a los colonos con una manguera, desde un día después de que pasó el incidente, pero los vecinos dicen que se los cortan en horas importantes del día.También dijeron desconocer cuándo les pagaran los daños ocasionados a sus viviendas, pues les han prometido que se los solventarán con el seguro de la dependencia, pero hasta ayer no se había formalizado nada.El Diario intentó conseguir la versión de la dependencia estatal pero no obtuvo respuesta.La JMAS informó el 17 de enero que tras realizar trabajos diarios de 14 horas sobre el colector ubicado en el bulevar Independencia y la calle Francisco Marqués, se tiene un avance del 68 por ciento en la instalación de tubería.Información proporcionada por la jefatura del Departamento de Ingeniería y Construcción menciona que son ya 320 metros de un total de 470 metros de tubería de 1.22 de diámetro los que han sido instalados en la zona, hasta una profundidad de 5.50 metros.Por lo pronto, un acceso de esa vialidad, entre la calle Puerto de Palos y la carretera Juárez Porvenir, en sentido sur a norte, permanece cerrada al tráfico vehicular. (Javier Olmos / El Diario)

