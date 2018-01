La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) lanzó la convocatoria para reclutar a 300 aspirantes a Policía Municipal.Esta será la segunda generación que egrese en la presente administración municipal, informó Arturo Sandoval Figón, vocero de esta corporación.De la última generación egresaron 265 elementos, al no aprobar los diferentes filtros, agregó.“Se cuenta con 300 vacantes para integrase a la Policía Municipal, cuyos aspirantes a convertirse a cadetes de policía serán capacitados en un período de cinco meses en las instalaciones de la Academia ubicada en el anillo envolvente del Pronaf”, dijo el portavoz.Los seleccionados obtendrán una beca económica durante su capacitación.Una vez que concluyan la preparación de cinco meses, los egresados gozarán de un programa de estímulos en base a rendimiento y efectividad, así como la oportunidad de ascensos dentro de la corporación mediante el Servicio Profesional de Carrera.El período de recepción de documentos es del primero de febrero hasta marzo del 2018 en las instalaciones de la Academia de Policía Municipal, ubicadas en la avenida Henry Dunant y Anillo envolvente El Pronaf, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas o llamar al teléfono 6 11-9459.• Estatura mínima en hombres 1.70metros y en mujeres 1.65 metros.• Edad de 19 a 40 años.• Cartilla militar liberada(indispensable en el caso de loshombres).• Contar con certificado depreparatoria o en su caso carreratécnica equivalente avalada por laS.E.P. (será sometida a revisiónpara determinar su autenticidad)• No contar con antecedentespoliciales ni penales.• Gozar de buena salud física.• Tatuajes no visibles.• Someterse y aprobar exámenes:Médicos, Físicos y Toxicológicos,así como la Evaluación de Controlde Confianza, en las instalacionesde la Academia y del Centro deControl de Confianza de la FiscalíaGeneral del Estado (Carta deconsentimiento con firmaautógrafa para ser sometido a lasevaluaciones).• Aprobar la Selección del Consejode la Comisión del ServicioProfesional de Carrera, Honor yJusticia.

