El hombre detenido en el 2016 por presuntamente trasladar dos cadáveres y quien se sustrajo de la acción penal después de que se le permitió enfrentar el proceso penal en libertad, fue reaprehendido y ayer lo sentenciaron.Diego Osvaldo López López, alias “El Fino”, fue condenado a tres años de prisión con derecho a la libertad condicional pero no gozará de ese beneficio porque tiene otra causa penal en trámite.El 18 de abril del 2016 las 04:15 horas en las calles Región de Siria y Santiago Troncoso agentes de Seguridad Pública arrestaron a López después de una persecución.Minutos antes los elementos habían encontrado en el cruce de las calles Puerto Nuevo León y Puerto Bari del fraccionamiento Portal del Roble una camioneta con dos cadáveres maniatados que llevaban una cartulina en la espalda con un mensaje del crimen organizado.Al parecer de este vehículo había bajado Diego Osvaldo López, otro hombre quien logró darse a la fuga.Las cadáveres localizados en la camioneta fueron identificadas como Omar Esteban Chávez Sustaita y Elías David Pacheco Morales, de 19 y 17 años de edad. Murieron por asfixia por sofocación.En abril del 2016 un Tribunal de Control le impuso a Diego Osvaldo López las medidas cautelares consistentes en no salir de Juárez y presentarse de forma periódica a firmar ante el personal de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y se ordenó su libertad. Pero él ya no regresó a la siguiente diligencia.López fue detenido hasta agosto del 2017 por el Ejército Mexicano y como sospechoso del secuestro y homicidio de cuatro personas.Ayer Diego Osvaldo López reconoció haber trasladado los cuerpos.

