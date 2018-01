“Sebastián”, de 5 años, salía el jueves de la escuela primaria Club de Leones alrededor de las dos de la tarde cuando un hombre de complexión robusta al que no conoce lo jaló de la mochila con la intención de subirlo a una camioneta negra en la que ya lo esperaba un acompañante.El menor iba acompañado de un amigo mayor, que alcanza los diez, quien le gritó al presunto raptor: “no es nada suyo, suéltelo”, entonces lo soltó y lo volvió a agarrar tres veces hasta que le pidió a su compañero correr al autobús escolar donde se pusieron a salvo.Los niños, cuyos familiares denuncian el caso bajo el anonimato, dicen que esta persona lo intentó tres veces hasta que declinó y se subió a la camioneta que lo esperaba.El intento de robo del menor se cometió frente a otros compañeros de la institución, a la hora de salida, aseguran.“Íbamos saliendo de la escuela y un señor me agarró de la mochila y le dijimos que nos soltara, que se nos iba a ir al camión y mi amigo le dijo, ‘suéltelo’, luego me soltó y me volvió a agarrar, pero nos fuimos corriendo al camión”, narra el estudiante de segundo grado.La escuela se ubica en la avenida Manuel Gómez Morín, en el cruce con la calle Álamo Lombardía, al suroriente de la ciudad.Subiendo al camión de la escuela, los alumnos le dijeron a la conductora lo que sucedió y esta persona les pidió “que si vuelve a pasar eso, le gritáramos”.“Cuando yo me subí al camión, no sé si el señor se subió a una camioneta negra y se fue pero ya no sé para dónde. Lo jalaron de la mochila (a su amigo), él iba caminando y lo agarró el señor y le dije que no era nada suyo, que lo soltara y lo soltó pero lo volvió a agarrar”, agrega “Fernando”.La abuela de “Sebastián” asegura que cuando el nieto llegó a casa y les contó lo que pasó, hablaron al número de emergencia 911 para reportar el caso, pero la operadora les pidió que volvieran a llamar el lunes para mandar una patrulla que hiciera recorridos en las horas de entrada y salida.A esa hora la escuela ya estaba cerrada.En el colegio, a pesar de que había niños alrededor, nadie se percató de lo sucedido. Tampoco los padres que se turnan la guardia para dirigir el tráfico lo vieron, agregó.Hoy sábado interpondrán la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, mencionó.La subsecretaria de Educación y Deporte, Judith Soto, indicó que no ha obtenido un reporte pues no contactó al director del plantel y no hay una denuncia formal ante las autoridades, aunque se comprometió a investigar los hechos.Los niños dicen que el agresor vestía una bata color crema o beige y zapatos negros, además estaba obeso, tiene mandíbula ancha y portaba un manos libres de bluetooth en uno de los oídos.Huyó a bordo de una camioneta negra con vidrios polarizados que siempre estuvo encendida. Es todo lo que recuerdan.Los familiares de ambos menores mostraron su preocupación y dijeron que a través de un grupo de WhatsApp, más padres de familia de la escuela se han puesto de acuerdo para redoblar la vigilancia afuera del plantel.“Lo que me gustaría decir es alertar a los demás, uno no cree que puede pasar esto, pero cuando ya le pasa a uno, es diferente”, agregó el padre, quien también pidió reservar su identidad.Además solicitó a las autoridades que redoblen la vigilancia en esta y más escuelas, ya que en el grupo de padres de familia hay quienes mencionan que hace varios meses se había visto una camioneta de características similares rondando el sector.