Exhibe megaoperativo carencias en el sector

José camina en medio de la calle Ribera del Cañón y va acompañado de un perro de raza mestiza que ató con una cuerda de ixtle y hace la función de guardián.“Me da miedo andar aquí”, confía el niño de 10 años mientras pasa frente a la vivienda marcada con el número 452, donde el pasado domingo 21 de enero fue visto por última vez el niño James Camacho, quien presuntamente salió de la casa y se extravió.“Aquí en Riberas del Bravo el principal problema es la inseguridad”, plantea Pedro Francisco Pérez, quien desde el año pasado optó por elevar las bardas que rodean su casa y colocó un enrejado metálico para proteger el perímetro donde juega su nieto.El hombre permanece en la acera y recibe una pesquisa con el rostro de James de manos de los agentes estatales que participan en la búsqueda del menor estadunidense.Al frente del operativo va el fiscal Jorge Nava López, quien hurga entre escombros, cúmulos de basura en la calle y decenas de neumáticos en plena vía pública.El extravío del niño acercó a decenas de agentes policiacos a Riberas de Bravo a conocer muy de cerca las condiciones en las que viven miles de familias en el fraccionamiento más grande de la ciudad.“Hay mucha necesidad en esta zona, aquí tiene que haber una estrategia transversal del Gobierno no solamente de seguridad, de salud, de educación, servicios públicos, empleo. Estas condiciones de la colonia obviamente son generadoras de violencia”, dice Nava López mientras sale de una casa vandalizada.“Aquí es urgente la intervención de todas las autoridades, Riberas del Bravo es una zona de alto riesgo y proclive a toda clase de delitos”, reitera.El servidor público camina y cerca de él se encuentran los elementos encargados de su seguridad, que también mueven los escombros, preguntan a los vecinos si han visto a James e intercambian diálogos con otros oficiales por medio del radio matra.El olor a drenaje llega a la calle Ribera de las Cañas y las muecas de disgusto en todos los que participan en la entrega de pesquisas son evidentes.“Yo me comprometo a que en el informe que se haga de este trabajo, voy a llevar esta información ante el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo Noriega, y que vean en qué otras áreas se puede involucrar el Gobierno del Estado y poner más atención a este sector alejando de la mancha urbana”, ofrece.-¿Qué ha observado aquí en Riberas del Bravo?, se le pregunta.“Para empezar muchas casas solas, lo que implica áreas de oportunidad para los delincuentes, estas casas sirven como puntos de consumo de drogas y de ahí parte todo lo demás. Hay muchas necesidades, muchas carencias”, dice.El olor nauseabundo sigue. Huele a perro muerto.Durante la caminata se observa a decenas de canes callejeros, algunos en estado famélico que apenas pueden mantenerse en pie. Las garrapatas destacan en el pelaje escaso de muchos de estos animales abandonados y que se han convertido en otro problema de salud pública en Riberas del Bravo.Cerca del fiscal se encuentra Pedro Francisco Pérez, quien asombrado dice que es la primera vez que ve a tanto policía e investigador caminando frente a su casa.“Si uno viene caminando solo lo asaltan desde las casas abandonadas. Cuando uno va al trabajo y todo está oscuro sin luz salen los ladrones. Sí pasan patrullas, no digo que no”, explica el vecino.El patrullaje existe, pero no con la frecuencia que los vecinos desean para sentir que viven en una zona segura y menos después de la desaparición del niño que padece autismo, insiste Pedro Francisco.En la zona se observan patrullas preventivas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).El secretario Ricardo Realivázquez ha pasado los últimos cinco días recorriendo las calles de esta populosa colonia.Menciona que de estas casas sale un gran porcentaje de los llamados de auxilio que recibe el número de emergencias 911.“Del parque vehicular nuevo que se entregó y del personal que recién se graduó se enfocó aquí. Hemos dicho que los Distritos Sur y Valle son de gran relevancia para la Secretaría, pero no podemos tener un elemento por cada ciudadano”, plantea.Coincide con el fiscal en la necesidad de implementar una estrategia transversal del Gobierno en apoyo a los vecinos de esta zona habitacional.“En la medida de nuestras posibilidades tratamos de dar la cobertura aquí”, refiere.Hoy las patrullas regresarán en busca del menor y los vecinos confían en que lo observado por los agentes y mandos policiacos les permita que consideren acciones a largo plazo.El olor a drenaje se hace más intenso. De la alcantarilla sale agua sucia y ésta inunda un pozo de absorción que cuando está seco hace la función de parque y por el momento los niños optan por caminar por la calle, como José lo hace acompañado de su perro.

