Arrestan a hombre por homicidio de sobrina

La Fiscalía de Género detuvo al tío de Daisy Jazmín García Hernández, la menor de 14 años asesinada a principios de esta semana y quien fue localizada tirada en calles de la colonia Zaragocita, como presunto responsable del homicidio.Ayer Silverio García Hernández fue puesto a disposición de un Tribunal de Control ante quien declaró que él no asesinó a Daisy. Afirmó que la encontró muerta y sólo la arrastró para tirarla y “no me dolió, la iba a tirar”.“Yo de lo que sí estoy seguro y sí pueden probarme todo eso es que yo sí la fui a tirar porque cuando yo llegué a mi casa ella estaba muerta, ella estaba asfixiada por una bufanda que incluso yo se la quité… yo sí la arrastré, la subí al vehículo en la parte de atrás, y también por hechos del pasado que mi sobrina hacía con mis niños, parte también por eso yo no sentí la verdad nada por llevarla ahí, pero yo pensando en que mi sobrino había sido, tal vez”, declaró de forma libre ante la jueza Lizbeth Marbella del Carmen Barraza.Silverio dijo que posiblemente uno de sus sobrinos había matado a Daisy Jazmín y por ello cuando iba a tirar el cuerpo pasó por varios lugares donde había cámaras. En la casa donde se cometió el asesinato vivían la víctima, un primo de ella así como Silverio y sus dos hijos.Al formular cargos legales en contra de García Hernández, un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Género señaló que entre las 18:00 y 23:00 horas del lunes pasado en una casa en la calle Ávila Morquecho de la colonia Zaragocita, Silverio asfixió a la víctima.Para posteriormente trasladar el cadáver de Daisy en un vehículo Mazda azul con placas fronterizas 202-SAS9, a la calle de terracería Olivares de Castilla en la misma colonia.El cuerpo de la víctima –quien fue abandonada por su madre desde que tenía cinco años de edad y estaba a cargo de su abuela paterna quien es la mamá del hoy detenido– fue encontrado el martes pasado a las 10:50 horas a un costado de unas hierbas.La víctima estaba semidesnuda, presentaba escoriación en la espalda baja y el glúteo derecho, así como una herida cortocontusa en la boca.La causa de muerte de la menor fue asfixia por sofocación, además en el examen ginecológico se determinó que presentaba desgarros completos y antiguos en la vagina.Silverio rindió declaración después de que escuchó la acusación del MP. En una parte de la versión indicó que tenía muchos problemas con la víctima “por lo que le hacía a mis niños (de 5 y 3 años)” pero no precisó a qué se refería aunque extraoficialmente trascendió que Daisy cuidaba a los hijos de Silverio quien fue abandonado por su esposa y al parecer la hoy fallecida los golpeaba.La jueza le impuso al sospechoso la medida cautelar de prisión preventiva y la audiencia de vinculación o no a proceso quedó programada para la próxima semana.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.