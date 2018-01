Las diversas unidades de salud en Ciudad Juárez encontraron el año pasado a casi 14 mil niños y adolescentes con problemas de nutrición como bajo peso, obesidad y sobrepeso.Tan sólo entre enero y diciembre de 2017, de 31 mil 716 de ellos evaluados en consultas rutinarias, 43.86 por ciento, lo que equivale a 13 mil 912, presentaban alguna de estas condiciones, revelan cifras del Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (Sinba).La mayoría eran niños y adolescentes de entre 10 y 19 años con obesidad, pero también hay menores de 5 a 9 con bajo peso.Susana García Renovato, coordinadora de Nutrición y Desarrollo Infantil en la Jurisdicción Sanitaria II de la Secretaría de Salud estatal, considera que una gran parte de estos casos tienen relación con la deficiente alimentación que recibieron en sus dos primeros años de vida.“Lamentablemente, en estos dos años no tuvieron la alimentación adecuada y eso conlleva a que sus hábitos no sean los adecuados”, dijo.“Es muy importante que desde que nace, el niño forme sus hábitos de alimentación”.Este diagnóstico cobra relevancia en el Día del Nutriólogo, fecha que se celebra hoy en México, con el fin de crear conciencia sobre su importancia en la comunidad.Las estadísticas reportadas por el Sistema Estatal de Salud a la Secretaría de Salud del Gobierno federal revelan que sólo 17 mil 804 niños y adolescentes de Ciudad Juárez de entre 5 y 19 años se hallaban en condiciones normales en relación con su índice de masa corporal.García Renovato explica que el panorama en el caso de estos grupos es generalizado.“Tenemos todo tipo de problemas. Niños con desnutrición, sobrepeso y obesidad. Embarazadas referidas porque para las semanas que tienen ya aumentaron mucho de peso o lo contrario. Por cualquier estado de malnutrición se refieren pacientes al servicio de nutrición”, comentó la especialista.“Tenemos cinco comidas al día, pero no en todas vamos a comer igual”, advirtió. “Son tres comidas formales que son desayuno, comida y cena y las otras nada más una pequeña colación como una fruta, alguna verdura o algo que nos mantenga comiendo sin abusar del alimento”. (Fernando Aguilar /El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.