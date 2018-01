Calentones, causa principal de incendios

De noviembre de 2017 a la fecha, en la ciudad se han registrado 715 incendios ocasionados en su mayoría por personas que dejaron el calentón encendido dentro de la casa mientras dormían, de acuerdo con la Dirección de Protección Civil.La cifra, sin embargo, es menor a la del mismo período de la temporada invernal pasada, en la que se atendieron 995 reportes, aunque mucho mayor que el total de incendios en el verano pasado –de junio a agosto–, con 616 reportes.El informe de la dependencia municipal establece, aunque sin porcentajes, que los siniestros también se produjeron en fincas abandonadas por parte de inquilinos invasores, además de lugares donde imperan basura y maleza, y en vehículos.El director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, afirmó que el descenso en la cantidad de siniestros se debe a que esta temporada ha hecho menos frío que en otros años.“En 2016 hizo mucho más frío, la gente usó más los calefactores, ahorita parece que no es necesario ni ponerse chamarra”, dijo el funcionario.El último incidente grave se registró el pasado 2 de enero en la colonia Siglo XXI, en el norponiente de la mancha urbana, durante la noche.Un incendio provocado al parecer por un cortocircuito consumió seis viviendas de madera y cartón en la calle Arroyo del Café, cerca del Camino Real, aunque no hubo muertes ni lesionados, de acuerdo con el reporte oficial.El pasado 24 de diciembre el fuego acabó con otra casa de cartón en la colonia Puerto Anapra.Matamoros reiteró el llamado a no dormir con el calentón encendido y cuando esté funcionando dejar abierta una ventana entre 10 y 12 centímetros para la reposición de oxígeno dentro de la casa.Los calentones también han causado 49 personas intoxicadas con monóxido, mientras otras dos han muerto, según cifras de Protección Civil. El conteo de la Jurisdicción Sanitaria II establece que van 38 casos confirmados.Las autoridades insistieron en recomendar a la población revisar estos aparatos antes de encenderlos a fin de que no tengan fugas y utilizar mangueras flexibles de neopreno o líneas de cobre para calentones tradicionales.“Es muy importante no dormir con el calentón o la calefacción encendida, además el cilindro de gas nunca debe estar dentro de la vivienda, es mejor utilizar un regulador para conectar el calentón al cilindro de gas y verificar que la esprea sea la adecuada”, añadió Matamoros. (Javier Olmos / El Diario)

